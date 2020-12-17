За 48 миллионов "ушел с молотка" четырнадцатый завод "Укрспирта"

Фонд гарантирования 17 декабря на приватизационном аукционе продал 14-й объект ГП "Укрспирт" - Воютичское МПД - по 48 млн 100 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"За этот объект приватизации на открытых торгах соревновались 3 участников, которые увеличили цену от стартовой в 1,5 раза - с 32 млн грн до более 48 млн грн.

Воютичское МПД расположено в 80 км от Львова, а его новый владелец получит, в частности цех розлива, производства концентрата квасного сусла и полисолодовых экстрактов, здание насосной станции воды, варочных и Дрожжебродильное отделение и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации будет считаться официально завершенным.

Напомним:

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 3 декабря продал за 61 млн 100 грн 12-й объект ГП "Укрспирт" - Довжокское МОД (Хмельницкая область).

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 4 декабря продал 13-й объект "Укрспирт" - Мартыновское место осуществления деятельности и хранения спирта (Винницкая область) за 84 млн 777 грн.

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Экономическая правда