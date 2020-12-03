Новости 3 декабря: "Укроборонпром" ликвидируют, либерализация рынка водного транспорта, Минагрополитики

Об "оборонке": В следующем 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование, вместо него будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности.

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

О Минагрополитики: Премьер Денис Шмыгаль заявил, что "с первых дней" была стратегия разделить Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на Минэкономики и Минагрополитики, к этому вопросу вернутся в начале следующего года.

О водном транспорте: Верховная Рада на заседании 3 декабря приняла в целом законопроект №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", который, в частности, предусматривает либерализацию рынка и создание Госфонда развития внутренних водных путей.

О Печерском райсуде: Приватбанк подал в Высший совет правосудия жалобу на более чем 1100 страницах на действия судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка.

О приватизации: Фонд госимущества на приватизационном аукционе 3 декабря продал за 61 млн 100 грн 12-й объект ГП "Укрспирт" - Должокский МПД (Хмельницкая область).

О госбюджете: Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца 2020 года может выйти на рынок внешних заимствований, объемы заимствований могут составить около 1 млрд долларов.

Эксклюзивы ЭП:

Скрытые за "фасадом". Кто на самом деле владеет строительным бизнесом в Киеве

Многие строительные компании в столице записывают на номинальных владельцев - оффшоры, родственников или подчиненных. Какие известные бизнесмены за ними скрываются и почему не хотят афишировать своего участия?

Минимальную зарплату с 1 января повышают: как это повлияет на бюджет

Правительство перенесло повышение минимальной зарплаты до 6500 грн с июля на декабрь 2021 года. Однако это не слишком поможет снизить бюджетные расходы, ведь с 5 тыс грн до 6 тыс грн "минималка" вырастет уже с 1 января.