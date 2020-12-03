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Фонд держмайна продав дванадцятий завод "Укрспирту" за 61 мільйон

Четвер, 3 грудня 2020, 16:40
 

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 3 грудня продав за 61 млн 100 грн 12-й об'єкт ДП "Укрспирт" - Довжоцьке МПД (Хмельницька область).

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

Зазначається, що за об'єкт на торгах змагались 2 компанії, стартова ціна зросла більш ніж вдвічі - з 29,3 млн грн до 61 млн грн.

"Переможець аукціону має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Довжоцького МПД вважатиметься офіційно завершеним.

Новий власник отримає, зокрема, головний корпус заводу, спиртосховище, вуглекислотний цех, склад мінводи, приміщення цеху денатурації, а також транспортні засоби та устаткування", - йдеться у повідомленні.

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Економічна правда

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Фонд держмайна приватизація Укрспирт спирт

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