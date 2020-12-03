У 2021 році "Укроборонпром" припинить своє існування – гендиректор

У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління і прозорості.

Про це новопризначений гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв заявив на прес-конференції.

"Сьогодні указом президента мене звільнено з посади голови Херсонської ОДА та призначено гендиректором "Укроборонпрому".

Минулого тижня ми кілька разів зустрічались із Верховним Головнокомандувачем ЗСУ, президентом Зеленським, який поставив чіткі завдання для реформування, трансформації і створення ефективної системи забезпечення озброєнням і військовою технікою ЗСУ", - сказав Гусєв.

За його словами, президент доручив провести трансформацію "Укроборонпрому", створивши нові холдинги, які у першу чергу забезпечуватимуть армію, ЗСУ якісним озброєнням і технікою.

"Планується, що наступного року "Укроборонпром" припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків.

Передбачається створення холдингу "Оборонні системи України", до якого увійдуть холдинги, які опікуватимуться авіаремонтом, бронетехнікою, високоточним озброєнням, радарними і морськими системами... Також планується створення аерокосмічного холдингу, який опікуватиметься авіабудуванням, аерокосмічними компонентами, космічними системами", - підкреслив новопризначений гендиректор "Укроборонпрому".

При цьому Гусєв заявив, що це лише попередня концепція, яка потребує обговорення, розгляду і затвердження.

"Корпоративна структура нового холдингу передбачатиме існування наглядової ради, окремих холдингів за напрямами... Повторюсь, наступного року президент поставив завдання, щоб "Укроборонпром" у тому вигляді, який він створювався ще паном Саламатіним, припинив своє існування, щоб була впроваджена корпоративна культура управління...

Цих рішень і цих результаів президент очікує вже найближчим часом - через 6-9 місяців мають бути прийняті перші рішення щодо реалізації цієї реформи", - додав він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

Із липня 2019 року він очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. 2 грудня Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента про звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської ОДА.

5 жовтня президент звільнив із посади генерального директора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса і призначив Ігоря Фоменка виконувачем обов’язків директора концерну.

Передбачалось, що у результаті реформи держконцерну "Укроборонпром" створять 6 галузевих холдингів навколо прогресивних підприємств концерну, а сам "Укроборонпром" ліквідують.

Економічна правда