Шмигаль: До питання відокремлення МінАПК повернемося на початку 2021 року

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що "з перших днів" була стратегія розділити Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на Мінекономіки і Мінагрополітики, до цього питання повернуться на початку наступного року.

Про це він сказав в інтерв'ю Корреспондент.net.

"З перших днів була стратегія розділити міністерство на Мінекономіки і Мінагрополітики. В Україні потужний аграрний сектор, що вимагає окремої уваги. Починаючи від проєктів зі зрошення в південних областях і закінчуючи розвитком переробки, щоб експортувати не сировину, а товари з високою доданою вартістю. Стратегія залишається в силі.

Поки від Мінекономіки відокремили Міністерство стратегічної промисловості. На початку наступного року ми повернемося до питання виділення Мінагрополітики", - розповів Шмигаль.

Нагадуємо:

В кінці серпня 2019 року Верховна Рада затвердила запропонований прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком склад Кабінету міністрів, в якому Мінагропрод об'єднали з Міністерством розвитку економіки і торгівлі.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром 17 січня цього року заявив про необхідність розділити деякі міністерства, серед яких і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

У липні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що "максимум у вересні" в Україні буде окремий міністр сільського господарства.

У кінці липня 2020 року прем'єр Денис Шмигаль заявив, що кандидатури на посаду міністра агрополітики поки немає.

За даними УП, можлива відставка міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка в останні тижні почала набирати досить конкретних рис, посада міністра АПК може перейти до політсили Юлії Тимошенко.

"В останні тижні можлива відставка Петрашка почала набирати досить конкретних рис. За словами одразу кількох співрозмовників УП в парламенті, посада міністра АПК може перейти до політсили Юлії Тимошенко. Начебто, це має стати формалізацією співпраці, майже коаліції, завдяки якій президентська "Слуга народу" матиме голоси за бюджет.

Уже зараз почалась публічна підготовка плацдарму під таку можливість. В розпорядженні УП є колективний лист від аграрних асоціацій на ім’я президента Зеленського, де підписанти просять відродити МінАПК. І навіть пропонують кандидата в міністри, яким є ніхто інший, як однопартієць Юлії Тимошенко Вадим Івченко", - йдеться у статті УП.