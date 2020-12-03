Справа Суркісів: Приватбанк подав до Вищої ради правосуддя скаргу на дії судді Вовка

Приватбанк подав до Вищої ради правосуддя скаргу на більш ніж 1100 сторінках на дії судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"3 грудня 2020 року, ПриватБанк подав до Вищоі Ради Правосуддя скаргу на більше ніж 1100 сторінках на дії судді Сергія Вовка з Печерського районного суду. У вересні поточного року саме суддя Сергій Вовк виніс одіозну ухвалу про сплату ПриватБанком 350 млн долларів компаніям, пов’язаним з братами Суркісами, до розгляду справи по суті", - заявили у банку.

Фото: прес-служба банку

Нагадаємо:

2 вересня суддя Вовк задовольнив заяву компаній братів Суркісів про порядок виконання ухвали про забезпечення позову від 2017 року щодо зобов'язання ПриватБанку обслуговувати їх депозити.

Суд також санкціонував примусове списання коштів і (або) арешт майна Приватбанку в разі відмови виплачувати компаніям братів Суркісів зазначену суму.

Відповідно до позиції Приватбанку, відповідні договори офшорів Суркісів на сьогодні вважаються виконаними, оскільки у 2016 році під час проведення націоналізації вони були обміняні на акції додаткової емісії.

Національний банк наголосив, що продовжить захищати законність рішень про націоналізацію ПриватБанку та докладе всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків: "Ми вважаємо, що рішення про конвертацію коштів у 2016 році (bail-in) було справедливим і адекватним, з огляду на витрачені державою кошти для порятунку ПриватБанку та фінансової системи".

За словами адвоката Пожидаєва, Приватбанк не планує виплачувати $ 350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть стягнути їх шляхом звернення до Національного банку України (НБУ).

Економічна правда