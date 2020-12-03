Всі розділи
Укр / Рус

"Укроборонпром" отримав нового керівника

Четвер, 3 грудня 2020, 09:45
 

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

Джерело: указ президента від 3 грудня (№532/2020)

Довідка: Юрій Гусєв був заступником міністра оборони України у 2014-2016 роках.

Із липня 2019 року він очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. 2 грудня Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента про звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської ОДА.

Цьому передувало: 5 жовтня президент звільнив із посади генерального директора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса і призначив Ігоря Фоменка виконувачем обов’язків директора концерну.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укроборонпром

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Глава Херсонщини звільняється, щоб очолити "Укроборонпром" 2 грудня 2020, 15:15
Як світ змушує "Укроборонпром" змінюватись 2 грудня 2020, 13:14
Профспілка "Антонова" має намір судитися через створення наглядової ради 26 листопада 2020, 15:38
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!