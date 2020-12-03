"Укроборонпром" отримав нового керівника
Четвер, 3 грудня 2020, 09:45
Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".
Джерело: указ президента від 3 грудня (№532/2020)
Довідка: Юрій Гусєв був заступником міністра оборони України у 2014-2016 роках.
Із липня 2019 року він очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. 2 грудня Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента про звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської ОДА.
Цьому передувало: 5 жовтня президент звільнив із посади генерального директора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса і призначив Ігоря Фоменка виконувачем обов’язків директора концерну.
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