Рада прийняла закон про внутрішній водний транспорт: що він передбачає

Верховна Рада на засіданні 3 грудня прийняла в цілому законопроєкт №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт", який, зокрема, передбачає лібералізацію ринку та створення Держфонд розвитку внутрішніх водних шляхів.

Відповідне рішення підтримали 276 нардепів.

"Тепер ми зможемо відродити найбільш дешевий та екологічний спосіб доставки вантажів - річкові перевезення та створити ефективну річкову логістику.

Ми врахували пропозиції бізнесу та спільно доопрацювали цей законопроєкт під час його підготовки до другого читання. Вдячний всім, хто був небайдужий і долучився до цього процесу, а також народним депутатам за прийняте рішення", - прокоментував у Telegram прийняття закону міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, новий закон дозволить збільшити вантажопотік до 30 млн тонн на рік із економічним ефектом для держави до 13-16 млрд грн щороку та покращити конкуренцію на ринку, збільшити інвестиції завдяки рівним умовам і прозорим правилам, створити нові робочі місця для людей.

"Перехід частини вантажу з автошляхів на річку допоможе значно розвантажити дороги і зменшити витрати на їх ремонт. Для прикладу, 1 млн тонн вантажів, перевезених річкою і перенаправлених з наземного транспорту, зменшує витрати на ремонт доріг на 1 млрд грн протягом 4 років", додав міністр.

Також, за його словами, передбачене створення Держфонду розвитку внутрішніх водних шляхів для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі, понад 75% з яких зараз зношені.

Крім цього, як ззначив Криклій, новий закон дозволить:

забезпечити розвиток пасажирських річкових перевезень, у тому числі міжнародних;

стимулювати суднобудування та відновлення українських підприємств;

лібералізувати ринок, допустивши судна під іноземним прапором, та стимулювати міжнародну торгівлю;

провести дерегуляцію галузі шляхом запровадження безкоштовного проходження шлюзів та часткового звільнення суден внутрішнього плавання від зборів у морських портах;

Нагадаємо:

Раніше ЄС заявив про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці" і наголосив на тому, що в Україні досі не ухвалено низку ключових законопроєктів у сфері транспорту, зокрема про залізничний і внутрішній водний транспорт, небезпечні вантажі та мультимодальні перевезення.

Економічна правда