Новости 24 декабря: облгазы Фирташа оштрафовали, впервые продали разрешение на добычу золота, тариф на производство тепла вырастет
О штрафе облгазам Фирташа. Антимонопольный комитет оштрафовал 18 облгазов Группы РГК Дмитрия Фирташа на 380 миллионов гривень за злоупотребление монопольным положением.
Об участке с золотом. Госгеонедра провела электронные торги по продаже 13 специальных разрешений с залежами золота, подземных вод, янтаря и марганцевых руд, в частности, золотоносный участок продали за 5,73 млн грн.
О тарифе на тепло. Нацкомиссия по тарифам пересмотрела тарифы на производство теплоэнергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.
О Мендель. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что в июне 2019-го во время визита Зеленского в Брюссель два твита от Офиса президента о том, что президент будет на стороне народа в истории с Приватбанком, помогли стабилизировать гривню.
О ресторанах в новогоднюю ночь. Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7:00, а не до 1:00, как было раньше.
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