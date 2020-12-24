Новости 24 декабря: облгазы Фирташа оштрафовали, впервые продали разрешение на добычу золота, тариф на производство тепла вырастет

О штрафе облгазам Фирташа. Антимонопольный комитет оштрафовал 18 облгазов Группы РГК Дмитрия Фирташа на 380 миллионов гривень за злоупотребление монопольным положением.

Об участке с золотом. Госгеонедра провела электронные торги по продаже 13 специальных разрешений с залежами золота, подземных вод, янтаря и марганцевых руд, в частности, золотоносный участок продали за 5,73 млн грн.

О тарифе на тепло. Нацкомиссия по тарифам пересмотрела тарифы на производство теплоэнергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

О Мендель. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что в июне 2019-го во время визита Зеленского в Брюссель два твита от Офиса президента о том, что президент будет на стороне народа в истории с Приватбанком, помогли стабилизировать гривню.

О ресторанах в новогоднюю ночь. Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7:00, а не до 1:00, как было раньше.

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