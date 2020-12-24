Антимонопольщики оштрафовали облгазы Фирташа на 380 миллионов

Антимонопольный комитет оштрафовал 18 облгазов Группы РГК Дмитрия Фирташа на 380 миллионов гривень за злоупотребление монопольным положением

Об этом говорится в сообщении на сайте АМКУ.

Сумма штрафов составляет 380,2 млн грн. Причиной отмечают необоснованные требования, облгазы устанавливали во время публичных закупок бытовых счетчиков газа с ноября 2016 по июль 2018 года.

Среди этих требований было обязательное наличие протокола испытания с положительными выводами по программе исследований счетчиков РМ 081 / 39.434-2014. Она разработана по заказу АО "Днепрогаз" (один из облгазов Группы) представителями ГП "Укрметртестстандарт".

В АМКУ отмечают, что эта программа предусматривает исключительно выводы об изменениях метрологических характеристик счетчиков и не имеет критериев для их качественной оценки (положительные / отрицательные).

Она также не является обязательным документом в соответствии с законодательством и разработана для добровольного применения при подготовке рекомендаций.

"При рассмотрении дела было установлено, что АО "Харьковгоргаз" согласно Программе испытаний СМ 081 / 39.434-2014 в период с декабря 2014 года по декабрь 2015 года на собственном полигоне провело испытания счетчиков САМГАЗ и GALLUS", - говорится в решении.

Именно этим счетчикам облгазы Группы РГК отдавали предпочтение при закупках, что "привело к ущемлению интересов субъектов хозяйствования, счетчики которых не прошли испытания по указанному Программой и искусственно создало неконкурентные преимущества счетчикам производства САМГАЗ и GALLUS по сравнению со счетчиками других производителей".

Также отмечается, что решение об АО "Львовгаз", которое также было фигурантом дела, будет принято Комитетом отдельно.

В состав Группы РГК входят 18 облгазов: АО "Винницагаз", АО "Волыньгаз", АО "Житомиргаз", АО "Закарпатгаз", АО "Запорожгаз", АО "Киевоблгаз", АО "Днепрогаз", АО "Днепропетровскгаз", АО " Криворожгаз ", АО" Николаевгаз ", АО" Ривнегаз ", АО" Сумыгаз ", АО" Ивано-Франковскгаз ", АО" Харьковгаз ", АО" Харьковгоргаз ", АО" Хмельницкгаз ", АО" Черновцыгаз "и АО" Черниговгаз ".

Напомним:

В прошлом Анитмонопольний комитет оштрафовал 16 облгазов группы РГК Дмитрия Фирташа на 278 миллионов гривень за неправомерные доначисления бытовым потребителям объемов использованного природного газа.

Антимонопольный комитет может начать проверку облгазов группы РГК Дмитрия Фирташа о нарушении в виде осуществления концентрации без разрешения комитета.

Экономическая правда