Регулятор повысил тарифы на производство тепла для населения на 2021 год

Нацкомиссия по тарифам на заседании 24 декабря пересмотрела тарифы на производство теплоэнергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные НКРЭКУ.

Подчеркивается, что тарифы на тепло повысили всем 23 компаниям, наименее повішен тариф для Днепровской ТЭЦ (5,5%), наиболее - для ООО "Евро-реконструкция" (на 49,7%).

Также среди компаний, которым наиболее повышены тарифы для населения - Ноноворазодльское и Новояворовске ТЭЦ (обе ООО "Нафтогаз Тепло", на 37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО "Сумытеплоэнерго" (на 25%), Черниговская ТЭЦ (ООО "ТехНова", на 24,1%).

После повышения средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил 1121,71 грн/Гкал.

В Комиссии обосновали необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году существенным снижением объемов производства теплоэнергии, повышением фонда зарплаты для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом расходов на услуги по распределению природного газа.