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Кабмин разрешил кафе и ресторанам работать в новогоднюю ночь до утра

Четверг, 24 декабря 2020, 11:05
 

Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7:00, а не до 1:00, как было раньше.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постановление правительства №1301 от 23 декабря, которое вносит изменения в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря.

В то же время в другое время действия карантина, который продлили до конца февраля 2021-го, работу заведений общественного питания запретили с 23:00 до 7:00 следующего дня.

В период усиленного карантина с 8 по 24 января включительно рестораны и кафе смогут работать только на вынос по адресной доставке.

Напомним:

С 8 по 25 января в Украине будет действовать жесткий локдаун, в то же время транспорт будет работать. Ограничат работу заведений общественного питания, спортивных залов.

Общий карантин будет действовать до 28 февраля.

9 декабря Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 01.00 часов 1 января 2021 года.

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Кабмин рестораны

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