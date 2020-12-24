Мендель похвасталась, как два ее твита в июне 2019-го помогли стабилизировать гривню

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что в июне 2019-го во время визита Зеленского в Брюссель два ее твита о том, что президент будет на стороне народа в истории с Приватбанком, помогли стабилизировать гривню.

Об этом она заявила во время онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой в Украине.

В частности, Мендель вспомнила, что 3 июня 2019 года ее назначили пресс-секретарем президента, а 4 июня президент отправился с визитом в Брюссель.

По ее словам, перед поездкой Зеленского в Европе начали появляться заявления о том, что он пророссийский президент, за которым стоит олигарх Игорь Коломойский.

"Тогда по Украине очень шерились нарративы, которые уже переходили на ЕС, о том, что президент Зеленский является пророссийским президентом, и о том, что якобы за ним стоит какой-то олигарх. И когда мы приехали в Брюссель, было очень важным дать им понять, что это не так, дать понять те позиции, которые действительно имел новый президент Украины", - вспомнила Мендель.

"Тогда я была впервые на переговорах с президентом Зеленским, и он рассказал о том, что в истории с "Приватбанком" он будет на стороне народа, и Украина будет идти в ЕС. Мне удалось дать эти два твита очень быстро, их подхватило очень много медиа, почти все иностранные СМИ.

И я помню, что в то время у нас несколько росла инфляция, не колоссально, но гривня слабла, и после двух твитов гривня снова стабилизировалась к предыдущему уровню. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране", - добавила она.

Напомним:

4 июня 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что не планирует выступать на стороне бывших владельцев Приватбанка. Об этом тогда сообщил Офис президента в Twitter.

Экономическая правда