Восемь книг о бизнесе с человеческим лицом

За кожною великою компанією – Netflix, IKEA, AirBnB, Fison чи monobank – стоять історії простих людей із звичайними надіями та страхами. Разом з платформою Yakaboo ЕП зібрала книжки про бізнес з людським обличчям. Ці історії стали лідерами продажів.

Як починали свій шлях власники всесвітньовідомих компаній та які бізнес-уроки можна винести з історій про дитинство і перші зароблені долари.

#Girlboss. Від злидарки до владарки

У 2005 році двадцятирічну Софі Аморузо з ганьбою звільнили зі взуттєвого бутіка, а 2014-го вона вже була власницею бізнесу вартістю 100 млн доларів.

Ця книга — колекція лайфхаків, присмачених неординарним особистим досвідом. Вона розповідає, як домогтися неймовірного успіху, навіть якщо ти абсолютно не вмієш грати за правилами бізнес-спільноти.

Софі Амарузо не мала ні освіти, ні багатих батьків, ні навіть можливості взяти кредит. Тоді як їй вдалося перетворитись на творця найдинамічнішого ритейлу в Америці?

Книжка написана дуже легкою мовою, де шлях до успіху та емпірично виведені закони бізнесу подаються через милі дитячі історії.

Наприклад, авторка розповідає про "Закон червоного шнурка": "Зі слів матері, коли мені було п’ять, я знайшла червоний шнурок і бігала з ним дитячим майданчиком. Інші діти запитували мене, що це таке, і я відповіла: "Паперовий змій".

Незабаром усі мали червоні шнурки і ми бігали з ними, допоки змії не здіймалися в небі. Якщо і маю вам щось довести, то це те, що коли віриш у себе, інші теж повірять".

Історія AirBnB. Як троє звичайних хлопців підірвали готельну індустрію

У цій книзі розказано історію трьох звичайних хлопців, які вскочили до вищої ліги бізнесу. Просто в них була ідея, яка коштувала 30 млрд дол. В чому особливість сервісу Airbnb?

Автор зазначає так: "Компанію створили одразу після світової фінансово-економічної кризи, що розпочалась в грудні 2007 року й досягла піку у вересні 2008-го.

Стартап запропонував пересічним людям механізм заробітку грошей на власному житлі, а мандрівникам — значно доступніший спосіб подорожувати по всьому світу.

Його першими адептами стали міленіали, які під час подорожей все охочіше й масовіше стали винаймачами приватних помешкань. Дуже скоро Airbnb утвердилася на ринку короткотермінової оренди житла як "класна штука".

Можна було орендувати на ніч чийсь будинок, але також люди заходилися завантажувати на інтернет-платформу ще химерніші пропозиції для винаймання: хатинку на дереві, будинок на воді, середньовічний замок, індіанський вігвам.

Найбільше такий спосіб мандрувати приваблював міленіалів. Бо він обіцяв пригоди, був дещо авантюрним і, що теж важливо, їм по кишені".

Історія Airbnb вчить дивитися на речі ширше, аналізувати й шукати ринкові ніші та можливості там, де їх не бачать інші.

Тут клює. Відверті історії українського бізнесмена

Український бізнес — це не проста прогулянка. Він формувався у жорстких умовах: коли розвалювалися старі економічні зв’язки та створювалися нові. Тому й уроки, які він дає, — безжальні й унікальні.

У цій книжці інвестор Дмитро Томчук, засновник інвестиційного фонду FISON, ділиться власними спостереженнями, які він накопичив протягом десятків років підприємництва — від 90-х до сьогодні.

Він наче розповідає про дитинство в Бердичеві, канікули в бабусі, перші кредити, бандитів та студентських друзів, а за цим всим дає відповіді на такі важливі питання: чи можна довіряти партнерам, коли потрібна дискусія, а коли одноосібні рішення, як зробити так, щоб гроші працювали на вас, та інші.

Як зазначає сам автор: "Я хотів лише відповісти людям на запитання: чи варто тут рибалити? Чи клює тут? Тут — клює. Рибальте на здоров’я".

Історія IKEA. Бренд, що закохав у себе світ

IKEA – це своєрідна філософія дизайну, а не просто меблі.

Маленька шведська фірма, створена у 1943-му, змогла континент за континентом завоювати світ, увійшовши в домівки та глибоко запавши в серця споживачів.

Історія бренду нерозривно пов'язана з його засновником – Інґваром Кампрадом, який протягом 70 років очолював компанію.

Його стиль роботи характеризували так: "Якщо Інґвара не було в офісі, він телефонував з будь-якого куточка світу й засипав підлеглих питаннями: "Як справи? Що продається? Потрібна моя допомога? А як там з...?".

Ця книга розповідає історію компанії від продажів поштою до гігантських магазинів по всьому світу. 80% присвячено саме особистості Інґвара, починаючи від його бабусі й дідуся. Не дивно, що в IKEA він запровадив підхід "Родина – це фірма, фірма – це родина".

Ця ідея ніколи не спрацює! Неймовірна історія заснування Netflix

Наразі Netflix наробила чимало галасу в Голлівуді, кардинально змінила сферу IT-технологій і не дає виспатися мільйонам глядачів по всьому світу. А починалась ця драматична бізнес-історія як стартап, який ніхто не бажав підтримати.

Ця книга спогадів співзасновника всесвітньо відомої стримінгової платформи Марка Рендольфа не є бізнес-підручником, але вона містить корисні поради успішного бізнесмена, як перетворити перспективну ідею на прибутковий бізнес-кейс.

Які ідеї взагалі підтримують інвестори? На сторінках книжки є відповідь на це питання: "Кремнієва долина обожнює цікаві передісторії.

Браян Ческі і Джо Геббіа не тягнули оренду житла в Сан-Франциско, тож їм спало на думку накачати надувний матрац та пускати людей переночувати на ньому за гроші – ось вам і Airbnb.

Тревіс Каланік напередодні Нового року спустив 800 доларів на приватного водія і подумав, що має бути щось дешевше, — ось вам і Uber.

Про Netflix теж ходить гарна легенда: ідея прийшла до Ріда, коли з нього списали 40 доларів штрафу з Blockbuster за фільм "Аполлон-13", який він повернув невчасно. Тоді Рід подумав: круто було б дивитися фільми без остраху штрафів. І – бум! – народилася ідея Netflix".

Історія Walmart. Зроблено в Америці

Ця історія дуже схожа на втілену американську мрію.

Звичайний пiдпpиємeць Ceм Вoлтoн вiдкpивaє в мaлeнькoму мicтeчку Aмepики пepший Walmart, дe пpoдaютьcя тoвapи зa найнижчими цiнaми i з пocтiйними знижками, а через 23 роки стає найбагатшою людиною Америки.

Ceм Вoлтoн вклав у cвiй бiзнec пpocту ідею: кoли пoкупцi думaють пpo мaгaзин, тo acoцiюють із ним низькi цiни й гapaнтoвaнe зaдoвoлeння. A щopaзу зaoщaджуючи дoлap клiєнту, мaгaзин випepeджaє кoнкуpeнтiв.

У цiй aвтoбioгpaфiчнiй книжцi Ceм Вoлтoн poзпoвідає icтopiю cвoгo життя тa бiзнecу, та з гумopoм ділиться дocвiдoм: "Усе життя я плив проти течії й переконаний, що одним зі справжніх феноменів Walmart є саме ця тенденція. Багато з наших головних можливостей виникло з потреби. Те, що ми змушені були вивчити й зробити, бо мали обмаль грошей і були невідомими в цих віддалених, маленьких містечках, дуже допомогло нам вирости як компанії".

Дмитро Дубілет. Бізнес на здоровому глузді. 50 ідей, як домогтися свого

Герой цієї книжки у свої 28 років став IT-директором "ПриватБанку", у 35 років продав стомільйонний бізнес і навіть обіймав посаду міністра. Мова йде про Дмитра Дубілета.

Він у серії інтерв'ю з Тимуром Вороною ділиться своїми історіями життя та реальними бізнес-кейсами.

Бізнесмен розповідає і про свої помилки: "Замість швидкого запуску проекту, налагодження зворотного зв'язку з читачами й налаштування на їхню думку, ми впродовж місяців шліфували "фішки", які в подальшому виявилися нікому не потрібними… Іще однією помилкою була розконцентрованість. Мені бракувало концентрації на найважливішому".

Як створювалися інновації Приватбанку, як мінімалізм став бізнес-принципом monobank і допоміг залучити 1,6 млн клієнтів за два роки, де шукати людей у команду та як керувати колективом, як створити вірусний маркетинг довкола продукту, як налаштувати взаємодію з державою та як розподіляти справи, щоб вистачало часу на роботу та хобі – у кожному з дев'яти розділів Дмитро Дубілет розповідає про власний досвід і ділиться 50 ідеями "на здоровому глузді".

Big Money. Принципы первых. Книга 2

Це друга книга бізнесмена та блоґера Євгена Черняка, у якій звучать історії бізнес-леді. Перші кроки в бізнесі, залучення інвестицій, принципи формування команд, невдалі спроби та нарощення досвіду – про все це вустами жінок-підприємниць.

Лєра Бородіна розповідає про те, як вона відбила інформаційну атаку на G.Bar, презентує способи антикризового PR і пояснює значення ІТ-складової для бізнесу.

"Сьогодні всі мої бізнеси працюють на власному ПЗ. На старті ми пробували використовувати вже готове програмне забезпечення для салонів краси.

У процесі зрозуміли, що в ньому мало можливостей для аналітики і що, коли працюєш на чужому ПЗ, втрачається маневреність", – згадує Лєра Бородіна.

Марина Авдєєва поділилася принципами агресивного зростання, які допомогли її команді досягти капіталізації 30 млн дол. Ольга Гуцал розказує, як розвинула бренд LIQUI MOLY в Україні та заробила свій перший 1 млн дол.