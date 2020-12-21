Новости 21 декабря: назначение Витренко, миссия МВФ, бюджет-2021

О назначении Витренко. Кабмин на внеочередном заседании назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики - на него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

Перед этим Витренко подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности, а первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец написала заявление об увольнении.

О миссии МВФ. Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by - из-за COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи.

О бюджете-2021. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о госбюджете-2021, закон передали на подпись президенту.

О новом горнолыжном курорте. В 2021 году холдинг OKKO Group планирует начать строительство горнолыжного курорта на территории Славской объединенной территориальной общины (Львовская область), сумма инвестиций составит 500 млн долларов.

О вакцине в ЕС. Европейская комиссия выдала разрешение на использование вакцины, разработанной BioNTech и Pfizer, что делает ее первой вакциной COVID-19, разрешенной в ЕС.

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Фирташ лишается очередного актива: что будет с единственным производителем титановой губки в Европе

В 2020 году Фонд госимущества вернул операционный контроль над Запорожским титано-магниевым комбинатом. Однако сможет ли он выжить, учитывая убыточность предприятия и долговую нагрузку? (укр)