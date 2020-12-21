Фирташ лишается очередного актива: что будет с единственным производителем титановой губки в Европе

В 2020 году Фонд госимущества вернул операционный контроль над Запорожским титано-магниевым комбинатом. Однако сможет ли он выжить, учитывая убыточность предприятия и долговую нагрузку? (укр)

"Держава – неефективний власник". В українських експертних колах подібна теза вже давно стала "мейнстрімом".

Проте і приватний власник державному підприємству далеко не завжди приносить успіх і процвітання, особливо якщо приватизація відбувається впливовим українським олігархом.

Один з таких прикладів – Запорізький титано-магнієвий комбінат.

Після того як підприємство потрапило під управління менеджменту, наближеного до Дмитра Фірташа підприємство опинилось з мільярдними боргами на межі банкрутства.

В 2020 році Фонд держмайна повернув операційний контроль над комбінатом, але чи зможе воно вижити – питання відкрите.

Ще вісім років тому Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК) був цікавим об'єктом для світових інвесторів. За оцінками учасників ринку вартість підприємства в 2012 році становила близько 500 млн дол.

Через борги, кримінальні справи, збитковість та інші "надбання" державно-приватного партнерства сьогодні мало хто зацікавлений у входженні в капітал донедавна стратегічного для України підприємства.

В кінці листопада 2020 року уряд вніс це підприємство у список таких, що підлягають приватизації. Але це не означає, що воно буде приватизоване. Як зазначають співрозмовники в уряді, це був технічний хід, який дозволив зупинити процедуру банкрутства підприємства.

Що ж наразі відбувається з єдиним виробником титанової губки в Європі?

З чого все починалось

Конкурс з продажу 49% частки в ООО "Запорізький титано-магнієвий комбінат" відбувся в грудні 2012 року. Тоді єдиним претендентом і в підсумку переможцем стала кіпрська Tolexis Trading Ltd. бізнесмена Дмитра Фірташа.

За умовами конкурсу, сплачені кошти в сумі 110 млн дол направлялись не до державного бюджету, а до статутного капіталу ЗТМК для проведення модернізації підприємства. Ще до продажу четвертий президент Віктор Янукович заявляв, що інвестор готовий вкласти в комбінат 700 млн дол.

"У найближчі 7 років Group DF планує інвестувати в розвиток титанового бізнесу, частиною якого стане "Запорізький титано-магнієвий комбінат", близько 2,5 млрд. дол. У 2013 році почнеться модернізація підприємства та будівництво нових сучасних потужностей з виробництва титанової губки", – повідомили в групі після конкурсу.

Незважаючи на те, що у держави лишилась частка в 51%, контроль над ЗТМК вона втратила, оскільки керувати комбінатом став Володимир Сивак – менеджер близький до Group DF Фірташа.

Незабаром після приватизації в Україні сталась "Революція Гідності", після якої Дмитро Фірташ зіграв вагому роль у тому, що Петро Порошенко став п'ятим президентом.

Який вплив це могло мати на їхні подальші відносини достеменно невідомо, але навіть після революції олігарх зберігав контроль над підприємством.

Логічним поясненням цього міг би також бути той факт, що комбінат модернізований, його менеджмент успішно їм керує, держава отримує дивіденди і всі задоволені.

Утім реальність було іншою. Сьогодні у Фонді державного майна (ФДМУ) стверджують, що за директора ЗТМК Володимира Сивака електроенергія не сплачувалась роками і через це підприємство заборгувало більше 1,2 млрд грн.

Джерело: Youcontrol

У 2018-2019 роках збитки підприємства сягнули 787 млн грн і 656 млн грн відповідно.

При цьому продукція підприємства реалізовувалась через компанії, наближені до Group DF, за заниженими цінами.

"Сировина реалізовувалася за заниженими цінами спочатку компаніям-посередникам (резидентам Австрії та Латвії), підконтрольним підозрюваним, а ті за ринковими цінами продавали її реальним іноземним компаніям-споживачам", – повідомляло раніше Національне антикорупційне бюро.

За словами співрозмовників ЕП у Фонді держмайна, підприємство навмисно затягувалось у борги. Більше того, зазначає співрозмовник, стала відома "механіка" приватизації підприємства.

З його слів виходить, що навіть ті 110 млн дол, які мали піти на модернізацію ЗТМК, після фінансової проводки були покладені на депозит у банк Фірташа – "Надра", який 2015 року збанкрутував.

У 2017 році голова НАБУ Артем Ситник розповідав, що Дмитру Фірташу ЗТМК дістався фактично за 1 долар, оскільки кошти пішли не на модернізацію, а були далі виведені у структури холдингу.

У 2018 році за позовом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури комбінат повернули у власність держави, але вищі інстанції рішення спустили по другому колу в нижчі інстанції.

Всі ці події супроводжувались активним соботажем різних державних органів і, зокрема, колишнім керівництвом ФДМУ.

2020 рік для ЗТМК

Ситуація змінилась лише у цьому році, коли Фонд держмайна змінив менеджмент на підприємстві.

За словами співрозмовника ЕП в Фонді, декілька десятків реєстраторів у Запоріжжі попросту відмовлялись проводити реєстраційні дії щодо нового директора, оскільки боялись, що потім зіштовхнуться з погрозами.

Сивака було звільнено у червні цього року. Після зміни менеджменту, підприємству намагались відключити електроенергію, хоча не платили за неї роками. Всі рахунки підприємства в першій половині листопада були арештовані, що зупинило роботу підприємства, а кредитори почали робити спроби відкриття процедури банкрутства ЗТМК.

Ще одним фактором, який погіршив перспективи підприємства стало падіння цін на титанову губку, яка є основною продукцією підприємства.

Крім низьких цін на продукцію, у підприємства також висока собівартість через застаріле обладнання та високу вартість електроенергії. Електрику підприємству надавав "Постачальник останньої надії" (спеціальне підприємство яке забезпечує електроенергією важливі об'єкти у випадку неможливості її отримання від основного постачальника, – ЕП), який продає її майже вдвічі дорожче за ринкову ціну.

Так підприємство опинилось у ситуації, коли воно має маржинальну збитковість. Чим більше воно виробляє продукції – тим більше збиток. При собівартості кілограму титанової губки 9 дол, її ціна на ринку становить 5 дол.

Відповіді Group DF на питання ЕП

Чи виживе підприємство

Попри всі негативні моменти і загальну заборгованість у 2 млрд грн, у Фонді держмайна стверджують, що у підприємства все ще є перспективи. Для цього у Фонді розробили план фінансового оздоровлення.

Для зменшення собівартості на заводі зокрема планується встановити нове обладнання, оптимізувати штат, та налагодити випуск титанового шлаку.

За задумом нового менеджменту, збільшення обсягів виробництва на заводі дасть змогу зменшити високі операційні витрати на одиницю продукції.

На підприємстві розраховують не лише на план ФДМУ, а й на зростання восени світових цін на титанову губку.

"Ми розраховуємо, що у квітні ціна буде 7 доларів за кілограм, сьогодні собівартість 9, а ціна 5. Натомість, собівартість у квітні буде не вище 5,5 за рахунок тих заходів, що ми робимо. Ми будемо мати півтора долара на кілограмі", – каже співрозмовник ЕП з нинішнього менеджменту ЗТМК.

Як тільки ми це вирішимо, то зможемо почати процес реструктуризації (боргів, – ЕП). Ми переконали обленерго погодитись на реструктуризацію. Як тільки отримаємо позитивну маржу, ми одразу підписуємо договір реструктуризації", – додає він.

Утім на підприємстві, як і у Фонді держмайна впевнені, у оздоровленні підприємства зацікавлені не всі. "Інтерес Фірташа – зупинити завод. Вони прекрасно розуміють, якщо блокувати виробництво на 1-1,5 місяці, такий рівень витрат вб’є план "оздоровлення" ЗТМК від Фонду" - каже співрозмовник ЕП.

Враховуючи те, що зміна менеджменту на ЗТМК все ж відбулась, це свідчить про очевидне послаблення позицій Фірташа і схоже, що він може втратити черговий актив в Україні.

Стаття підготовлена в рамках проєкту "Приватизація + демонополізація = економічне зростання"