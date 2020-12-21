500 млн долларов инвестиций: OKKO планирует начать строительство горнолыжного курорта в Карпатах

В 2021 году холдинг OKKO Group планирует начать строительство горнолыжного курорта на территории Славской объединенной территориальной общины (Львовская область), сумма инвестиций составит 500 млн долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя руководителя управления туризма и курортов Львовской ОГА Тараса Лозинского.

"Это очень длительный проект, который будет длиться около четырех лет. Он стартует в 2021 году. Сейчас все вопросы с землей решены, следующий шаг - разработка проекта, проектно-сметной документации и начало строительных работ", - рассказал Лозинский.

По его словам, курорт построят в 15 км от Славского в селах Верхняя Рожанка и Волосянка.

"Австрийские эксперты приезжали изучать склоны, высоту гор, инфраструктуру и эти населенные пункты попали в стратегию", - отметил он.

"ОККО все свои акции зарегистрировало в Славском и, соответственно, налог, который платит компания, остается здесь, в общине. Эти средства реинвестируют в развитие горнолыжной инфраструктуры, в бренд Славского, в ремонт дорог и развитие общества", - добавил представитель Львовской ОГА.

По его словам, курорт в техническом плане будет опережать Буковель на 8-9 лет. Комплекс будет включать более 60 км трасс, реализация проекта будет проходить в 3 очереди.

"OKKO Group - холдинг, флагманом которого является сеть АЗС "ОККО" ("Концерн "Галнафтогаз"). В состав OKKO Group входит более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг.

В холдинг также входит жилищно-строительная компания "Ваш дом", которая занимается проектированием, строительством и реализацией жилых проектов", - говорится в сообщении.