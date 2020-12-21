Закон о госбюджете-2021 передали на подпись Зеленскому

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о госбюджете-2021, закон передали на подпись президенту.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину - 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения - 315 млрд грн. На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн.

Вместе с тем, на борьбу с пандемией в следующем году выделят 19,4 млрд", - говорится в сообщении.

Также планируется создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19.

Кроме этого, запланировано повышение минимальной заработной платы с 1 января 2021 до 6000 гривен и с 1 декабря 2021 года - до 6500 гривен.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект о бюджете Украины на 2021 год.

Доходы госбюджета-2021 до 2 чтения увеличили на 20,9 млрд грн и предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы предусмотрены в размере 1 трлн 347 млрд грн (+13,5 млрд грн).

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Экономическая правда