Кабмин назначил Витренко вр.и.о. министра энергетики

Кабмин на внеочередном заседании назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики - на него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Отмечается, что Ольгу Буславец уволили с должности первого заместителя министра энергетики согласно поданному ею заявлению.

"Распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Юрия Бойко признано утратившим силу", - добавили в правительстве.

Напоминаем:

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности.

Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец написала заявление об увольнении.

На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Юрий Витренко, назначение которого на должность первого вице-премьера - министра энергетики не поддержала Рада, пожелал нардепам "найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада сможет рассмотреть в январе вопрос назначения Юрия Витренко первым вице-премьером - министром энергетики.

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получит гособлигаций на 4 миллиона долларов сроком на 5 лет для устранения конфликта интересов перед возможным назначением на руководящую должность в правительство.