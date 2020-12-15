Новости 15 декабря: бюджет приняли, Витренко может стать министром, рекордная продажа госдолга

О бюджете. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о бюджете Украины на 2021 год.

О госдолге. Минфин на рынке внутренних заимствований продал гособлигаций на рекордные 51,44 миллиарда гривень.

О новых министрах. В главы МинАПК ожидается назначение действующего главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко.

Главой Минэкологии может стать Роман Опимах, председатель Государственной службы геологии и недр.

Юрий Витренко готов возглавить Министерство энергетики.

Об изменениях в НБУ. Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб прокомментировали решение правления Нацбанка о частичном изменении структуры.

О протестах "ФОПов". Под стенами Верховной Рады снова протестовали представители движения SaveФОП.

О еде в "Интерсити". "Укрзализныця" ввела возможность заказа бизнес-ланчей в скоростных поездах Интерсити+ - пассажирам будет доступен мясной или вегетарианский варианты ланча.

О "Массандре". Минреинтеграции будет инициировать национальные санкции и судебное преследование в отношении лиц, причастных к "продаже" в оккупированном Крыму винодельческого завода "Массандра".

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