В поездах "Интерсити+" появился бизнес-ланч: что можно заказать и за сколько

"Укрзализныця" ввела возможность заказа бизнес-ланчей в скоростных поездах Интерсити+ - пассажирам будет доступен мясной или вегетарианский варианты ланча.

Об этом заявил и.о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, передает пресс-служба компании.

Отмечается, что заказ можно сделать при оформлении проездного документа онлайн или в кассе.

При этом, оба варианта ланча стоят 140 грн. В частности, в мясном меню: кус-кус с куркумой, жареный перец, спаржевая фасоль, брокколи, мясные шарики с льном, хумус, сливовый пирог и крекер.

В вегетарианском меню: макароны, соус Песто, жареный перец, цуккини, шампиньоны, шпинат, сушеные маринованные томаты, пшенные крокеты с грибами и вегетарианские сладости.

Блюда будут готовить заблаговременно и разогревать в поезде.

Перцовский добавил, что УЗ рассматривает несколько вариантов организации услуг питания в поездах дальнего следования.

"Первый - то, как происходит сейчас в плацкартных и купейных вагонах - комиссионная продажа очень узкого ассортимента: чая и снеков. Второй - продажа более широкого ассортимента продуктов, которые разогреваются в поезде, - так, как это происходит сейчас в поездах Интерсити. Третий - партнерство с сервисами доставки питания, чьи курьеры могут привозить заказ на станции, через которые проходят поезда", - сказал он.

По его словам, на сегодня Укрзализныця проводит опрос пассажиров, какой именно сервис для них будет удобнее, и уже в следующем году будет проведен пилотный проект.

"В первом полугодии 2021 года объявим конкурсы и проведем несколько пилотных проектов, чтобы протестировать различные модели. Те из них, которые окажутся более успешными, будем масштабировать на всю железную дорогу", - рассказал и.о. члена правления Укрзализныци.

Напомним:

С 1 декабря 2020 года "Укрзализныця" возобновляет реализацию чайно-кофейной продукции - такое решение приняли из-за многочисленных обращений и пожелания пассажиров.

Экономическая правда