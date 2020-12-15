Минфин продал гособлигаций на 51 миллиард - это исторический рекорд
15 декабря Минфин на рынке внутренних заимствований продал гособлигаций на сумму 51,44 миллиарда гривен, это - рекордные объемы за всю историю.
Об этом сообщает Министерство финансов.
На аукционах было предложено 9 выпусков гособлигаций: 7 в национальной валюте, 1 - в евро и 1 - долларовый.
От продажи гривневых облигаций привлекли 42,1 миллиарда гривен. Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующими:
- 3 месяца по ставке 10%;
- 6 месяцев по ставке 10,5%;
- 7 месяцев по ставке 10,75%;
- 1 год по ставке 11,56%;
- 1,5 года по ставке 11,7%;
- 3 года по ставке 11,98%;
- 5 лет по ставке 12,18%.
От продажи годового долларового выпуска привлекли 266 миллионов долларов по средневзвешенной ставке 3,8%.
От продажи годового евро-выпуска привлекли 56,7 миллиона евро по ставке 2,5%.
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Напомним:
На аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа 8 декабря Минфин привлек в госбюджет 15,96 миллиарда грн.
Экономическая правда
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