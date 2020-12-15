Купить кусок Apple: как стать владельцем акций технологических гигантов. Инструкция

Ексміністр економіки, а нині радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов недавно заявив: українці можуть вкладати гроші не лише в депозити, а й у цінні папери великих світових компаній, але людям не вистачає для цього фінансової грамотності. Правда у словах Милованова є.

Уже минули часи, коли для інвестування були потрібні великий капітал та особистий брокер на телефоні. Зараз придбати акції Apple навіть на невелику суму може будь-хто. Однак чи справді все так просто?

ЕП пояснює, як можна придбати цінні папери великої світової компанії, чому не варто наосліп купувати акції популярних брендів та що потрібно знати для того, щоб почати інвестування.

Як заробляти на акціях. Початок

Для купівлі акцій потрібен брокер – посередник між продавцем і покупцем на біржі. Він укладає договір і є постійним представником інвестора на біржі.

Функції брокера не обов'язково повинна виконувати жива людина. Інвестори, навіть великі, часто використовують брокерські онлайн-платформи, через які угода про купівлю акцій укладається автоматично, одним кліком.

За допомогою цих платформ людина з будь-якої точки планети може купити акції великої компанії навіть на маленьку суму – починати можна хоч з 10 дол.

Це виглядає так: людина реєструється, заповнює документи, поповнює рахунок у брокера й обирає із списку компанію, наприклад, Apple. Потім виставляє зручні умови, обирає суму для інвестування і натискає "купити".

Володіння акціями може бути умовним, якщо за правилами брокера вони зараховуються на рахунок компанії, а не фізособи (це пов'язано із складною процедурою оформлення документів), але прибуток можна отримати реальний.

Ціни на популярні акції та їх зростання за останній рік

Джерело: unitedtraders.com

Якщо ціна на акції Apple зростає, інвестор може за кілька секунд продати цінні папери на біржі та отримати вигоду з різниці в ціні або дочекатися виплати дивідендів та отримати свою маленьку частку від мільярдних прибутків.

Наприклад, акція Apple коштує 122 дол. За другий і третій квартали 2020 року на кожну з них компанія виплачувала по 0,82 дол дивідендів. Виграє й брокер, адже він отримує комісію з купівлі та продажу паперів. Також онлайн-брокери можуть брати щомісячну комісію за користування рахунком.

Ціна на акції компаній змінюється за принципом попит-пропозиція. Якщо компанія отримує прибутки, має чудову репутацію, а галузь, у якій вона працює, стрімко розвивається, охочих купити більшає, тому ціна зростає.

Якщо ж компанія, яку обрав інвестор, отримує збитки або є негативні прогнози щодо її діяльності, то інвестори продають свої цінні папери, а ціна падає.

На поведінку інвесторів можуть впливати звіти компаній, звичайні економічні новини або політичні події. Головна мета інвестора – визначити, які компанії в перспективі будуть дорожчати, а які – дешевшати.

Чи варто грати на віртуальних платформах

Новачки в Україні можуть заробляти на акціях іноземних компаній. Щоправда, працювати спочатку доведеться не на справжній біржі, а на віртуальній. Є компанії, які пропонують заробіток на акціях без їх фізичної купівлі.

Гроші кладуться на віртуальний рахунок. Інвестор ухвалює рішення про купівлю-продаж тих чи інших акцій за ринковими цінами, але фізично операції не проводяться. Якщо він заробив на різниці цін, то компанія виплачує ці гроші на його рахунок. Якщо програв, то різницю компанія залишає собі.

Це більше нагадує гру або парі, адже торги проходять не на біржі, а клієнт не володіє цінними паперами. Тим не менш, діяльність таких платформ легальна, а можливість заробити на біржових коливаннях цілком реальна. Принаймні це чудова можливість потренуватися грати на маленьких сумах.

На перший погляд, у клієнта і платформи є конфлікт інтересів (останній вигідно, щоб клієнти програвали), однак насправді все не настільки погано. Фактично виграш клієнта обумовлений програшами інших, менш успішних клієнтів. До обманів з котируваннями вдаються лише шахраї, яких треба уникати.

Головне – не перетворювати торгівлю на віртуальних платформах на азартну гру, а зважено ухвалювати рішення. Не менш важливо знайти надійну платформу. Під час її вибору треба звертати увагу на репутацію та наявність дозвільних документів, адже в мережі є чимало "фінансових пірамід".

Наприклад, у 2019 році СБУ заблокувала діяльність фірми Forex Trend, яка позиціонувала себе як торговельна платформа. Компанія розгорнула агресивну рекламну кампанію, здобула довіру тисяч громадян, а потім не повертала гроші з депозитів. Лише в Україні шахраї привласнили 340 млн грн.

Зазвичай головна інформація, яку потрібно знати, є на перших сторінках сайтів компаній: кількість років на ринку, наявність дозвільних документів, розмір комісії, новини про компанію, її участь у скандалах, наявність демо-рахунку для перевірки технічних можливостей платформи і тренувань.

Люди часто звертають увагу на відгуки про брокера. З цим варто бути обережним – часто шахраї банально купують позитивні відгуки. Окремо слід ознайомитися із списком сумнівних компаній від НКЦПФР.

"Якщо контора пропонує велике кредитне плече для торгівлі акціями, це підозріло. Це великий ризик. Солідні контори дбають про ризики клієнтів та обмежують маржинальну торгівлю. Також має бути надійний зворотній зв'язок.

Торгову платформу варто перевірити, щоб вона не зависала. Деякі недобросовісні контори під час значного зростання чи падіння ринку вимикають платформу, щоб клієнти не могли змінити чи скасувати заявки. Так клієнти отримують збитки", – каже кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Кредитне плече – це кошти, якими можна користуватися для купівлі активів. Якщо користуватися плечем, то сума угод може бути більшою, ніж загальний капітал інвестора, а отже, прибуток також може бути більшим. Торгівлю з кредитним плечем називають маржинальною.

Наприклад, маючи 100 дол, при кредитному плечі 1х50 можна купити акцій на 5 тис дол. Це означає, що прибуток буде значно більшим відносно стартового капіталу, однак збільшується і ризик програти.

Якщо актив подешевшає хоча б на 2%, то інвестор втратить весь стартовий капітал. У такому випадку відбувається margin call (вимога внести додаткові кошти), і угода може закритися автоматично із 100-відсотковим збитком.

Із збільшенням капіталу ризики торгівлі через кредитне плече також збільшуються, тому дилер повинен обмежувати користування кредитними коштами. Користуватися цим інструментом початківцям небезпечно. Тим паче нема сенсу користуватися плечем 1х2000, яке пропонують деякі компанії.

Зрозуміло, що віртуальні платформи – це не справжня торгівля, а її імітація з можливістю заробляти на процесі. Романтизувати такий "тренажер" не варто.

Щоб виграти, треба бути кращим за тих, хто програє. Саме тому форекс-дилер – це лише можливість ознайомитися з процесом. Головні переваги форекс-дилера – можливість легко відкрити депозит і грати малими сумами. Однак податки (18% з прибутку та 1,5% військовий збір) доведеться платити.

Як працювати із справжніми брокерами

Для роботи із справжнім брокером потрібні гроші та досвід. Щоб відкрити депозит на популярних іноземних брокерських платформах на зразок Interactive brokers або Saxo Bank A/S, треба мати хоча б 10 тис дол. Це вже інша торгівля: з професійними консультантами, документацією, інструментами.

Є інший варіант: можна співпрацювати з українськими ліцензованими брокерами. Звісно, тут мова йтиме здебільшого про акції українських компаній та ОВДП. Проте не так давно на Українській біржі з'явилася можливість купувати акції Apple за гривні, не сплачуючи при цьому захмарних комісій.

Головна перевага українських брокерів – відсутність високого порогу для відкриття депозиту. Почати торгівлю можна з будь-якої суми.

Деякі вітчизняні брокери дають можливість через свої міжнародні компанії виходити на іноземний ринок. У цьому випадку клієнту відкривають офшорний рахунок. Звісно, тут діють інші, більш жорсткі правила комісій та оподаткування. Саме тому з маленькими сумами на іноземний ринок виходити немає сенсу.

Кожен брокер має особливі умови для торгівлі вітчизняними або іноземними акціями, тому всі деталі варто уточнити в консультантів брокерів, які охоче виходять на зв'язок.

В Україні можна скористатися брокерськими послугами таких компаній: Freedom Finance, BTC Broker, Dragon Capital, Svit invest, ICU.

З торгівлі акціями треба сплачувати ті ж 18% та 1,5%. Якщо інвестор купив акції за 10 тис дол, а продав за 15 тис дол, то доведеться сплатити податків на 975 дол. Існує і податок на дивіденди: для фізосіб – 5-9% та воєнний збір. Також майбутньому інвестору варто ознайомитися з політикою комісій брокера.

Чому інвестувати наосліп небезпечно

Інвестувати наосліп у великі компанії небезпечно. Що відомо, наприклад, про компанії Apple або Tesla? Перша – багаторічний лідер з виробництва смартфонів, її бренд з часом стає все більш масовим. Другою володіє харизматичний Ілон Маск, приватна компанія якого запускає ракети в космос.

Багатьом людям даної інформації достатньо для інвестування в ці компанії. Початківцям інтуїтивно здається, що популярні світові фірми будуть тримати своє місце на ринку завжди, а тому вічно зростатимуть. Це не зовсім так.

"Більшість всесвітньовідомих компаній часто перебуває на інформаційній хвилі. Ризик початківця в тому, що можна вийти на ринок, коли ціни на акції на підйомі, купити папери дорого, а через певний час вони почнуть дешевшати.

Людині без знань важко оцінити, що буде з акціями далі. У такій ситуації потрібні зважений підхід, оцінка ризиків та зовнішніх умов – економічних, політичних, соціальних", – розповідає приватний інвестор Вадим Анциферов.

Людина може придбати акції за 130 дол. Якщо їх вартість падає до 100 дол, недосвідчений інвестор через паніку може їх продати, аби ціна ще більше не впала. Насправді ж потрібно дочекатися наступного підйому або придбати ще акцій, щоб середня вартість у портфелі знизилася до середнього значення. Людина без досвіду на це здатна і може програти навіть на стійкому активі.

Як відомо, хто володіє інформацією, той володіє світом. Цей принцип працює і для інвестування. Перш ніж купувати акції компанії, навіть всесвітньовідомої, варто зібрати якомога більше інформації про її стан.

Також треба звертати увагу на новини галузі та загальні економічні показники, читати аналітику інших трейдерів. Так інвестор переконається, що в компанії все добре, і що все вказує на подальше зростання.

Новини, аналітику та пронози можна знайти на таких ресурсах: Teletrade, Forex Club, TradeMaster, Fondexx, Alpari, Market Twits, Investing.com, BCS Express.

З чого почати

Не проблема, якщо все це здається надто складним. Учитися ніколи не пізно. Щоб краще освоїтися, під рукою завжди можна тримати словник трейдера. Перш ніж вкладати реальні гроші, краще три місяці потренуватися на демо-рахунку. Це дозволить зрозуміти, як працюють котирування.

Анциферов радить скористатися золотим правилом легендарного трейдера Воррена Баффета: "Якщо не розумієшся на акціях – інвестуй у S&P 500".

S&P 500 – це фондовий індекс, до складу якого входять акції 500 найбільших американських компаній. Серед них – гіганти на зразок Amazon, Apple, Microsoft. Індекс демонструє постійне стабільне зростання. За словами Баффета, вкладаючи гроші в акції компаній S&P 500, людина купує економіку США.

Динаміка індексу S&P 500

Джерело: tradingview.com

Можна довіритися і звичайним інвестиційним фондам. Головне – уважно відстежувати результати їх діяльності та їхню прибутковість.

У випадку самостійного інвестування не варто розраховувати на один актив. Портфель треба диверсифікувати. За кожною купівлею мусить стояти певна стратегія, яка спирається на спостереження та прогнози. Якщо акції почали падати, не варто панікувати, краще розібратися з причинами.

Ліпше обирати акції компаній, діяльність яких більш-менш зрозуміла. Це дозволить тверезо оцінювати стан ринку і краще розуміти аналітику.

Не треба інвестувати відразу великі гроші. Нехай це спочатку буде демо-рахунок. Потім це може бути сума, яку у випадку невдачі буде не шкода втратити. Якщо досвід виявиться успішним, – вперед підкорювати Wall Street.