Рожкова и Сологуб отреагировали на изменения в структуре НБУ

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила о потенциальном конфликте интересов в блоке "Рыночные операции", а заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб считает, что распределение полномочий между членами правления Нацбанка не соответствует их профессиональному профилю.

Так они прокомментировали решение правления Нацбанка о частичном изменении структуры.

"Новая структура однозначно лучше предыдущей. Департамент банковской методологии, по моему мнению, надо было подчинять монетарному блоку, в котором сейчас и департамент методологии небанковского сектора, и департамент финстабильности. Так мы действительно разведем методологию и надзор по отдельным блокам", - написала Рожкова в Facebook.

"Во-первых, если улучшать, то действительно улучшать (кстати, это было в наших предыдущих планах). Во-вторых, в блоке "Рыночные операции" есть потенциальный конфликт интересов. Ведь "Рыночные операции" - это, в том числе операции по рефинансированию.

Очень хорошо, что последняя реорганизация является результатом предварительных консультаций с международными партнерами. Но плохо, что решение о ней принималось без предварительного обсуждения с членами (возможно лишь отдельными) правления НБУ", - добавила она.

В то же время Дмитрий Сологуб в Twitter написал, что поддерживает отмену неоправданных, по его мнению, изменений в оргструктуре НБУ. Однако считает, что распределение полномочий между членами правления Нацбанка не соответствует их профессиональному профилю.

"Поддерживаю отмены неоправданных изменений в оргстуктури НБУ. Но считаю, что распределение полномочий между членами правления не соответствует их профессиональному профилю и несет риски для эффективного выполнения НБУ функции по поддержанию финансовой стабильности", - подчеркнул он.

Отметим, что Рожкова и Сологуб - единственные члены правления центробанка, которые остались после смены его главы в июле.

Напомним:

Правление Нацбанка частично изменило распределение вертикалей подчинения, в частности, часть департаментов вышли из подчинения главы НБУ, между другими членами правления перераспределили блоки, которыми занималась первая заместитель главы Екатерина Рожкова.

В Офисе президента прокомментировали изменения в структуре НБУ и заявили, что одобряют их.

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Экономическая правда