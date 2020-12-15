РАДА ПРИНЯЛА ГОСБЮДЖЕТ-2021

Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект о бюджете Украины на 2021.

Документ поддержали 289 нардепов.

Представляя проект бюджета-2021, министр финансов Сергей Марченко раз назвал его "бюджетом возможностей". В частности, он заявил, что ко второму чтению капитальные расходы увеличили на 10,2 млрд грн до 100 млрд грн.

По его словам, выросли расходы на безопасность и оборону до 5,93% ВВП, также предусмотрено, в частности, 89 млрд на "Большая стройка", 4,5 млрд грн - на развитие железной дороги, 2,4 млрд грн - на аэропорты.

Он добавил, что бюджет сбалансирован и реальный к исполнению и призвал нардепов поддержать его.

На вопрос, почему не меняется оборонный бюджет при увеличении расходов на силовые органы, Марченко еще раз указал, что на сектор безопасности обороны и безопасности заложены рекордные цифры.

"Дефицит бюджета в 2020 году будет профинансирован. Не переживайте, основаниями для этого являются последние аукционы, макрофинансовая помощь. Накопленные расходы на декабрь является проблемой, но мы с ней справимся, не переживайте", - заверил Марченко, отвечая на вопрос нардепов.

На вопрос относительно увеличения расходов на Офис президента, министр заверил, что между 1 и 2 чтением расходы были уменьшены на 273 млн грн.

"Никаких оснований считать, что мы уменьшаем расходы на оборону, нет", - также заверил он.

Заместитель главы бюджетного комитета ВР Александр Трухин во время своего выступления заявил, что комитет рекомендует принять законопроект во 2 чтении и в целом.

Представитель "За будущее" Тарас Батенко заявил, что его группа "подставит плечо" стране и будет голосовать "за".

Представитель "Батькивщины" Сергей Соболев в свою очередь отметил, что его фракция не будет голосовать "за" без ответа на вопрос о доплате медикам и врачам из спецфонда и зарплатах учителям.

Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко сказал, что правительство таким бюджетом "хочет подложить свинью" и это "бюджет на квартал - на 95 квартал". Также он назвал этот закон "бюджетом наглости".

Представитель "ОПЗЖ" Александр Колтунович, в частности, раскритиковал "чрезвычайно большой дефицит бюджета".

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк назвал бюджет-2021 "космическим, потому что в нем есть космическая дыра - 240 млрд грн дефицита" и "бюджетом возможностей для Офиса президента". Он заявил, что "Голос" за бюджет голосовать не будет.

Представитель "Доверия" Павел Бакунец заявил, что его группа будет голосовать "за".

На вопрос, какой будет базовая зарплата для начинающих учителей, министр финансов ответил: "Учитель без категории сейчас получает 7580 грн, после роста будет получать 9511 грн., это после университета".

На вопрос, предусмотрена ли помощь и бесплатная вакцинация в спецфонде для медиков, Марченко ответил: "предусмотрено создание спецфонда по вакцинации населения и предотвращению распространения пандемии, в т.ч. повышение зарплат".

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Напомним:

Бюджетный комитет предложил Раде сохранить в Бюджетном кодексе поправку, которая на постоянной основе оставит в общих фондах местного самоуправления 13,44% акциза на топливо, реализуемое на их территории. Позже Рада поддержала это предложение.

Верховная Рада объявила перерыв в заседании 15 декабря до 16:00 для внесения технических поправок в Бюджетный кодекс и проекту бюджета-2021.

Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла в целом изменения в Бюджетный кодекс 4100-д. Также во время заседания был внесен ряд поправок.

Экономическая правда