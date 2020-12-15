Резников о "продаже" "Массандры" в Крыму: Санкционный пакет уже готовится

Минреинтеграции будет инициировать национальные санкции и судебное преследование в отношении лиц, причастных к "продаже" в оккупированном Крыму винодельческого завода "Массандра".

Об этом заявил министр Алексей Резников, передает пресс-служба ведомства.

"14 декабря 2020 года в оккупированной РФ АР Крым произошла незаконная сделка с имущественным комплексом Государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра". На так называемом "аукционе" произошло отчуждение "Массандры", которая находилась в непосредственном ведении подконтрольной РФ оккупационной администрации. Приобретателем оккупационная власть признала зарегистрированную в Санкт-Петербурге компанию "Южный проект", которая является дочерним предприятием Банка "Россия".

"Приватизация" концерна, который, кроме значительных производственных активов, владеет уникальной коллекцией вин и традициями виноделия, состоялась по цене, которая минимально превышает стартовую. Это является признаком заранее согласованного результата и фиктивного характера "аукциона". Кроме "Южного проекту", на "аукцион" заявилась только одна компания, зарегистрированная в Москве, с уставным капиталом, который составляет эквивалент около 135 долларов", - говорится в позиции министерства.

"С точки зрения права эти действия являются продолжением преступления - незаконной "национализации", которая началась в 2014 году. Это понимают все - и в Украине, и в цивилизованном мире. Более того - и в самой России. Поэтому, как я и предполагал, ни одна из серьезных компаний, которая на самом деле могла быть заинтересована в модернизации и развития предприятия, участие в этом театре абсурда не принимала.

"Массандру" передали структуре банка "Россия". Этот банк, как и его основные публичные бенефициары, находятся под международными санкциями с марта 2014 года, еще до начала вооруженной агрессии на Донбассе. То есть "Массандру" захватили те, кого считают вдохновителями оккупации Крыма. И сейчас они растягивают Крым по кускам. Ранее эта же структура и по такой же схеме - через имитацию аукциона - получила контроль над заводом "Новый свет", - добавил Резников.

Он подчеркнул, что Минреинтеграции будет принимать следующие меры в отношении лиц, причастных к незаконному аукциону:

инициировать национальные санкции;

инициировать судебное преследование, в т.ч. в международных судах;

обращаться к международным партнерам о внесении виновных к санкционных списках и ужесточения санкций.

"Все имеющиеся в открытых источниках документах (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, организовавшего это и т.д.) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится", - добавил Резников.

Напомним:

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что Россия понесет ответственность за так называемую продажу "экспроприированного концерна "Массандра" в оккупированном Крыму.

Винодельческий завод "Массандра" (100% акций) в оккупированном Россией Крыму "купила" дочерняя компания банка "Россия" "Южный проект" - крупнейшим акционером банка является друг президента РФ Путина Юрий Ковальчук.

В ноябре Оккупационные власти в аннексирована Россией Крыма выставил на аукцион 100% акций акционерного общества "Производственно-аграрное объединение "Массандра".

В 2014 году Европейский союз ввел санкции против 9 крымских компаний, 4 из которых являются производителями вин и алкогольных напитков.

Под санкции попали "Азовский ликероводочный завод", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", "Агрофирма "Магарач" и "Завод шампанских вин "Новый мир".

В том же году Совет ЕС запретил импорт товаров из Крыма.

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