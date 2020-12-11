Новости 11 декабря: евробонды, изменение структуры НБУ, премия самому себе в 1000%

О евробондах. Украина 11 декабря разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долларов с доходностью 6,2%, привлеченные средства используют для финансирования общих бюджетных назначений.

Об изменении структуры НБУ. Правление Нацбанка частично изменило распределение вертикалей подчинения, в частности, часть департаментов вышли из подчинения главы НБУ, между другими членами правления перераспределили блоки, которыми занималась первая заместитель главы Екатерина Рожкова.

В Офисе президента прокомментировали изменения в структуре НБУ и заявили, что одобряют их.

О премии самому себе в 1000%. Бывшему вр.и.о. руководителя Государственной фискальной службы Денису Гутенко сообщили о подозрении в самовольном назначении себе 1000% надбавки к должностному окладу.

О "Северном потоке-2". Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

О приватизации Центрэнерго. В Фонде госимущества хотят продать Центрэнерго в конце 2021 года, если Верховная Рада разрешит проведение большой приватизации.

Об экстрадиции Бахматюка.

В Офисе генпрокурора заявили, что готовы после устранения НАБУ процессуальных нарушений в материалах запроса об экстрадиции экс-владельца "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка направить их в компетентные органы Австрии в установленном законодательством порядке.

Эксклюзив ЭП:

Евгений Щербань: Ринат поступил, как шакал

Главный герой нашумевшего фильма "Наследник", сын убитого в 90-х Евгения Щербаня, рассказал ЭП о переговорах с Ринатом Ахметовым, о мотивах и претензиях на миллиард долларов.