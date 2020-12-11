Экстрадиция Бахматюка: У Венедиктовой отвергли обвинения НАБУ

В Офисе генпрокурора заявили, что готовы после устранения НАБУ процессуальных нарушений в материалах запроса об экстрадиции экс-владельца "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка направить их в компетентные органы Австрии в установленном законодательством порядке.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"В первый раз Офис генерального прокурора вернул ходатайство НАБУ, адресованное одной из европейских стран, о выдаче подозреваемого для привлечения к уголовной ответственности в связи с тем, что во исполнение постановления Печерского районного суда города Киева, уголовное производство, в рамках которого направлялись материалы, подлежало закрытию.

В то же время, Офис генерального прокурора сообщил о готовности повторно рассмотреть ходатайство НАБУ о выдаче после решения вопроса о статусе уголовного производства", - говорится в заявлении.

"Согласно установленному порядку, при рассмотрении второго ходатайства Офисом генпрокурора направлялся рапорт о предоставлении заключения Специализированной антикоррупционной прокуратуры о законности процессуальных решений в уголовном производстве и наличие оснований для обращения с запросом о выдаче лица, установленного на территории иностранного государства", - добавили в ведомстве.

Долгое рассмотрение второго ходатайства НАБУ в ОГП объяснили тем, что запрашиваемый вывод поступил в ОГП "только через месяц после получения материалов о выдаче лица от НАБУ".

"Вместе с тем, он не содержал сведений о законности и обоснованности вынесенного детективом постановления об объявлении подозреваемого в международный розыск. В связи с этим Офис повторно запросил необходимые сведения. Последний пакет документов предоставлено 16 ноября 2020, а решение о возвращении ходатайства принято 23 ноября 2020 года", - утверждают в Офисе генпрокурора.

В ОГП отмечают, что никаких сроков при рассмотрении ходатайств НАБУ не нарушали, "поскольку УПК Украины определяет обязанность его направления в пятидневный срок только в случае задержания лица на территории иностранного государства, в этом случае лицо на территории иностранного государства не задерживалось" .

В ведомстве добавили, что сроки рассмотрения центральным органом ходатайств о выдаче в случае установления местонахождения лица законодательно не определены.

Также ОГП заявил, что "никоим образом не предоставляет оценки и не ставит под сомнение силу, обоснованность и мотивированность решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 28 мая 2020 года", предметом рассмотрения которого было ходатайство НАБУ об избрании Бахматюку меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с объявлением его в международный розыск постановлением НАБУ.

"Офис генпрокурора исполнял свои обязанности по рассмотрению материалов запроса, не прибегая к оценке решения судов и прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в уголовном производстве. Проверено только предоставленные документы и решения с точки зрения их соответствия требованиям международных договоров и законодательства Украины", - заверили в Офисе.

В ОГП также добавили, что инициировали проведение совещания у генпрокурора с участием детективов НАБУ и прокуроров САП и предложили проведение процессуальных действий в рамках международного сотрудничества, с целью приведения принятых процессуальных решений в уголовном производстве в соответствии с требованиями национального и международного законодательства.

"Обращаем внимание, что до сих пор никаких из предложенных мер Национальным антикоррупционным бюро Украины не принято", - говорится в заявлении.

Напомним:

В НАБУ ответили на позицию Офиса генпрокурора о причинах отказа согласования экстрадиции экс-владельця "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка, расценив действия "отдельных лиц в ОГП как попытку саботировать расследование особого тяжкого преступления".

Ранее в Офисе генпрокурора в ответ на запрос "Радио Свобода" объяснили отказ НАБУ в подписании ходатайства об экстрадиции из Австрии в Украину Бахматюка наличием "процессуальных нарушений".

Офис Генерального прокурора отказался подписывать запрос в Австрию об экстрадиции бывшего владельца VAB Банка и владельца агрохолдинга Укрлэндфарминг Олега Бахматюка.

Согласно документу, ОГП отказался санкционировать экстрадицию Бахматюка из-за "отсутствия достаточных оснований" для запроса.

Бахматюка подозревают в завладении 49 млн долларов (1,2 млрд грн) стабилизационного кредита, выданного VAB банку. По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Национального банка с предоставлением заведомо неликвидного обеспечения.

Также Бахматюка подозревают, в том, что он совместно с менеджментом VAB-банка организовал финансовые операции с незаконно полученным стабкредитом, направленные на маскировку источника их происхождения и их местонахождение.

28 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила Бахматюка под стражу заочно, тем самым позволив Интерполу начать его розыск,

В ноябре 2019 года Бахматюка объявили в розыск. Сам бизнесмен выразил готовность общаться с НАБУ через адвокатов, а также посредством видеосвязи.

Экономическая правда