В Офисе президента взялись комментировать изменения в структуре независимого НБУ
В Офисе президента прокомментировали изменения в структуре НБУ и заявили, что одобряют их.
Об этом говорится в комментарии советника президента по вопросам экономики Олега Устенко, который редакция УП получила от Офиса президента.
"Регулятор должен принимать быстрые решения, которые являются адекватными в современных условиях. От его компетентных решений зависит финансовая стабильность нашей страны. Вполне понятно, что НБУ должен действовать в рамках своих полномочий и оставаться абсолютно независимым институтом, о чем неоднократно отмечал президент Зеленский. Это было также одной из предпосылок сотрудничества с МВФ, который неоднократно подчеркивал необходимость поддержки независимости и коллегиальности в принятии решений Национальным банком Украины.
Поэтому изменение структуры подчинения в Национальном банке - это своевременное и логичное решение. Оно позволит гармоничнее распределить нагрузку между членами Правления НБУ и уменьшит централизацию в принятии решений, ведь отныне главе Нацбанка напрямую будет подчиняться меньшее количество подразделений", - заявил Устенко.
Напомним, что Национальный банк Украины - независимая организация, на которую возложены функции обеспечения стабильности денежной единицы, регулирования банковского и небанковского секторов экономики и проведения курсовой политики. Ранее на независимости НБУ от политических решений неоднократно настаивали в МВФ.
Напомним:
Правление Нацбанка частично изменило распределение вертикалей подчинения, в частности, часть департаментов вышли из подчинения главы НБУ, между другими членами правления перераспределили блоки, которыми занималась первая заместитель главы Екатерина Рожкова.
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Экономическая правда
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