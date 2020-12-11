В Фонде госимущества планируют продать Центрэнерго в конце 2021 года

Дмитрий Сенниченко

В Фонде госимущества хотят продать Центрэнерго в конце 2021 года, если Верховная Рада разрешит проведение большой приватизации.

Об этом в эфире Радио НВ заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

"Центрэнерго - это план конца 2021 года. Верховная Рада запретила не только аукционы, но и саму подготовку (крупных госкомпаний к приватизации - ред.). То есть подготовку мы не могли осуществлять, и только в сентябре этого года добились, что сняли запрет на подготовку.

Мы подали на Кабинет Министров документы для того, чтобы утвердить новые процессы подготовки к приватизации", - рассказал Сенниченко.

Он отметил, что правительство рассматривает возможность объединения Центрэнерго с госшахтами.

"Если Верховная Рада снимет запрет на проведение большой приватизации, и будут ресурсы на подготовку, то это конец 2021 года", - сказал глава Фонда госимущества.

Напомним:

В этом году большая приватизация не состоялась из-за пандемии, экономического кризиск и опасения правительства, что упадут цены на объекты приватизации, но в следующем году ожидают привлечения 12 млрд грн от приватизации, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в Фонде госимущества планируют провести приватизацию ПАО "Центрэнерго" во втором квартале 2021 года.