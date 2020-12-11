В Фонде госимущества планируют продать Центрэнерго в конце 2021 года
В Фонде госимущества хотят продать Центрэнерго в конце 2021 года, если Верховная Рада разрешит проведение большой приватизации.
Об этом в эфире Радио НВ заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.
"Центрэнерго - это план конца 2021 года. Верховная Рада запретила не только аукционы, но и саму подготовку (крупных госкомпаний к приватизации - ред.). То есть подготовку мы не могли осуществлять, и только в сентябре этого года добились, что сняли запрет на подготовку.
Мы подали на Кабинет Министров документы для того, чтобы утвердить новые процессы подготовки к приватизации", - рассказал Сенниченко.
Он отметил, что правительство рассматривает возможность объединения Центрэнерго с госшахтами.
"Если Верховная Рада снимет запрет на проведение большой приватизации, и будут ресурсы на подготовку, то это конец 2021 года", - сказал глава Фонда госимущества.
Напомним:
В этом году большая приватизация не состоялась из-за пандемии, экономического кризиск и опасения правительства, что упадут цены на объекты приватизации, но в следующем году ожидают привлечения 12 млрд грн от приватизации, заявил премьер Денис Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что в Фонде госимущества планируют провести приватизацию ПАО "Центрэнерго" во втором квартале 2021 года.
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