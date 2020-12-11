НБУ частично изменил структуру: Рожковой перешел финансово-административный блок

Правление Нацбанка частично изменило распределение вертикалей подчинения, в частности, часть департаментов вышли из подчинения главы НБУ, между другими членами правления перераспределили блоки, которыми занималась первая заместитель главы Екатерина Рожкова.

Об изменениях в структуре НБУ сообщил на своем официальном сайте.

"Задача Национального банка заключается в оперативной и гибкой реакции на такие вызовы, особенно в период, осложненный мировой пандемией коронавируса. Для этого центральный банк систематически совершенствует собственные процессы и организационную структуру. Так, в Нацбанке произошло частичное обновление распределения вертикалей подчинения с целью обеспечения пропорциональной управленческой нагрузки и функционального принципа распределения полномочий между членами правления Национального банка.

Отныне главе Национального банка подчиняется меньшее количество подразделений. В частности, было решено разделить функции методологии регулирования деятельности и надзора за банками и небанковскими учреждениями между различными вертикалями подчинения. Такое решение позволит обеспечить более результативное сопровождение законодательных изменений на небанковском финансовом рынке, которые готовятся в тесных консультациях с международными партнерами и должны определить новые правила его регулирования", - говорится в сообщении.

В частности, вертикаль "пруденциального надзора и общие вопросы" разделили на две вертикали "пруденциального надзора" и "Общий блок".

К вертикали "Общий блок", оставшейся под контролем главы НБУ, относятся следующие подразделения: Департамент безопасности, Департамент персонала, Юридический департамент, Департамент внутреннего аудита, Департамент коммуникаций, Управление финансовых и операционных рисков, Офис НБУ, Секретариат Совета НБУ, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Отдел режимно-секретной работы, Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

В то же время к вертикали "пруденциального надзора" теперь принадлежат следующие структурные подразделения: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент лицензирования, Департамент надзора за рынком небанковских услуг, Департамент финансового мониторинга.

Управлять ими будет Ярослав Мотузка. Отметим, что до решения правления НБУ от 20 октября эти департаменты были в подчинении Рожковой.

Рожкова теперь будет заниматься финансово-административным и операционным блоком.

В состав этого блока также теперь отнесен Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.

К вертикали "Монетарная стабильность", руководство которой осуществляет Дмитрий Сологуб, присоединили Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений.

К вертикали "Рыночные операции", которая остается под управлением Юрия Гелетия, присоединен Департамент методологии регулирования деятельности банков. В вертикали "Платежные системы и наличный оборот" подчинение структурных подразделений не изменилось.

Рекомендуем почитать: За все ответили кадры: как глава НБУ зачищает команду Гонтаревой

Экономическая правда