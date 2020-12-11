Экс-глава ГФС незаконно начислил себе премию в 1000% должностного оклада – Офис генпрокурора

Бывшему вр.и.о. руководителя Государственной фискальной службы Денису Гутенко сообщили о подозрении в самовольном назначении себе 1000% надбавки к должностному окладу.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, бывший и.о. руководителя ГФС издавал приказы в 2019 и 2020 годах об установлении себе надбавок за интенсивность труда без соответствующего согласования с министром финансов.

При этом за первый квартал 2020 года глава Государственной фискальной службы насчитал себе премию в 1000% должностного оклада. В результате госбюджета нанесен ущерб на более чем 300 тыс грн", - говорится в сообщении.

В ОГП не называют фамилии экс-руководителя ГФС, однако в указанный период вр.и.о. был Денис Гутенко.

Отмечается, что сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Продолжается досудебное расследование, проводит Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

Напомним:

В феврале 2020 года Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Сергея Солодченко.

В другом распоряжении правительство признало утратившим силу свое решение от 17 июля 2019 года о назначении вр.и.о. главы ГФС Дениса Гутенко.

На заседании 9 декабря Кабмин согласовал кандидатуру Вадима Мельника на должность главы Государственной фискальной службы Украины.

Экономическая правда