Экс-глава ГФС незаконно начислил себе премию в 1000% должностного оклада – Офис генпрокурора
Бывшему вр.и.о. руководителя Государственной фискальной службы Денису Гутенко сообщили о подозрении в самовольном назначении себе 1000% надбавки к должностному окладу.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, бывший и.о. руководителя ГФС издавал приказы в 2019 и 2020 годах об установлении себе надбавок за интенсивность труда без соответствующего согласования с министром финансов.
При этом за первый квартал 2020 года глава Государственной фискальной службы насчитал себе премию в 1000% должностного оклада. В результате госбюджета нанесен ущерб на более чем 300 тыс грн", - говорится в сообщении.
В ОГП не называют фамилии экс-руководителя ГФС, однако в указанный период вр.и.о. был Денис Гутенко.
Отмечается, что сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины).
Продолжается досудебное расследование, проводит Главное следственное управление Государственного бюро расследований.
Напомним:
В феврале 2020 года Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Сергея Солодченко.
В другом распоряжении правительство признало утратившим силу свое решение от 17 июля 2019 года о назначении вр.и.о. главы ГФС Дениса Гутенко.
На заседании 9 декабря Кабмин согласовал кандидатуру Вадима Мельника на должность главы Государственной фискальной службы Украины.
Экономическая правда
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