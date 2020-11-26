Новости 26 ноября: госбюджет отправили на второе чтение, банки будут принимать цифровой паспорт

О поддержке бизнеса: Президент Владимир Зеленский зарегистрировал два законопроекты относительно анонсированных мер поддержки предпринимателей во время карантина.

О госбюджете: Кабмин на заседании одобрил проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде

О "Дие": отныне на портале админуслуг Дия появился профиль избирателя, где можно просмотреть информацию о месте голосования.

А с 1 декабря 2020 банки начнут принимать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в приложении "Дия" при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя.

О "крипте": популярная криптовалюта мира - Bitcoin - после постепенного роста резко обвалилась на 13% в четверг - до самого низкого уровня с 16 ноября.

О государственных долгах: В течение октября 2020 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 22,52 миллиарда грн, в долларовом - на 0,38 миллиарда долларов.

О вертикальной банкноте НБУ: Нацбанк 26 ноября выпустил новую сувенирную неплатежными банкноту, посвященную Герою Украины, первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку - это первая украинская сувенирная банкнота с вертикальным дизайном.

О вакцинах: Всемирный банк выделит 100 миллионов долларов Минздрава для закупки вакцин от COVID-19 и оборудование больниц.

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