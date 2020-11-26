Кабмин утвердил госбюджет-2021 ко второму чтению

Кабмин на заседании одобрил проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.

Доходы бюджета в следующем году предусматриваются на уровне 1,092 (+21 млрд грн в сравнении с проектом, поданным к первому чтению) триллиона.

Расходы составили 1,328 триллиона (-12,8 млрд грн). Так, дефицит составляет 236 миллиардов (-24 млрд грн).

Долю дефицита к ВВП уменьшили с 6% до 5,5%.

"То есть на 2021 имеем сбалансированный такой показатель, который поможет не увеличивать налоги для бизнеса и одновременно улучшить финансирование и социальной сферы и медицины, и оказать поддержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии", - отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Министр финансов Сергей Марченко также сообщил, что дефицит сектора общего государственного управления уменьшили с 5,8% до 5,24%. Планируется снижение дефицита бюджета.

Напомним:

Ранее сообщалось, что ко второму чтению дефицит бюджета и прогноз по росту ВВП уменьшат, а повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс грн в месяц перенесут с середины 2021 года на декабрь.

Министерство финансов также успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.

Экономическая правда