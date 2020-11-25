Новости 25 ноября: ФЛП спишут долгов на 400 миллионов, в кинотеатре Multiplex полицеский произвол

О списании долгов ФЛП. На списание долгов ФЛП суммой до 3 тысяч гривен, анонсированное президентом как поддержку населению, потратят 400 миллионов гривен.

О госгарантиях для кредитов. Кабмин поддержал запуск программы портфельных гарантий по кредитам для малого и среднего бизнеса - "Укрэксимбанк" определили агентом гаранта, который будет проверять правильность полученных от банков документов и проводить оценку и мониторинг портфеля кредитов.

О полицейском произволе. В сети кинотеатров Multiplex заявили о "произволе полиции", сотрудники которой "превышали свои полномочия, требуя срочно закрыть автокинотеатр и выгнать зрителей", не предоставив официальных обоснований своих действий.

О Tesla. Американский производитель электромобилей Tesla планирует расширяться в Европе, выйдя на сегмент массового рынка с компактным автомобилем.

О пошлинах. Межведомственная комиссия по международной торговле Украины установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских производителей стальных прутков и введет спецпошлины 16,08% на импорт стальных продуктов из Беларуси в ответ.

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