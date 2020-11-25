Кабмин одобрил запуск программы портфельных госгарантий по кредитам: что она предусматривает

Кабмин на заседании 25 ноября поддержал запуск программы портфельных гарантий по кредитам для малого и среднего бизнеса - "Укрэксимбанк" определили агентом гаранта, который будет проверять правильность полученных от банков документов и проводить оценку и мониторинг портфеля кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что государство будет гарантировать до 80% тела кредита, которые предприниматель берет в банке.

"Речь идет о дополнительных 5 млрд грн, которые будут направлены на то, чтобы удешевить займы для еще большего количества предприятий.

Это так же должно способствовать более доступному кредитованию. Срок таких гарантий может быть от 1 до 10 лет. Правительство выполняет свое обещание относительно доступа к "дешевым деньгам" для малого и среднего бизнеса в Украине", - отметил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

В Минфине добавили, что постановление устанавливает порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе.

"По результатам отбора среди желающих принять участие в программе банков решением правительства будут определены банки-кредиторы и лимиты предоставления государственных гарантий для каждого такого кредитора.

На основании этих решений с банками-кредиторами заключается договор о предоставлении государственной гарантии на портфельной основе на срок до 5 лет (государственной гарантией обеспечивается до 50% долговых обязательств по портфелю кредитов и до 70% по каждому отдельному кредиту), а кредиторы формируют портфель кредитов", - йдетьсся в сообщении.

В портфель кредитов, который может быть частично обеспечено государственными гарантиями, могут быть включены кредиты, которые:

предоставляются субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства, срок ведения хозяйственной деятельности которых превышает 1 год и которые не являются банкротами и/или против них не возбуждены дела о банкротстве;

предоставляются на финансирование инвестиционного проекта, инвестиционные цели, а также на рефинансирование задолженности по другим кредитам (включая кредиты по программе "5-7-9");

предоставляются в гривне сроком от 1 до 10 лет в сумме не более 100 млн грн по ставке не выше UIRD + 6%; и дополнительное обеспечение по которым предоставляется заемщиками в объеме не более 60% от суммы кредита с учетом коэффициентов ликвидности НБУ;

предоставляются на незапрещенную законодательством деятельность.

Также правительство определило АО "Укрэксимбанк" агентом гаранта, к полномочиям которого относится проверка правильности полученных от банков документов, оценка и мониторинг портфеля кредитов и тому подобное.

В сентябре Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.

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Экономическая правда