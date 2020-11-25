Тест
Який ваш рівень податкової обізнаності? Тест
Середа, 25 листопада 2020, 13:30 -
Наскільки добре ви розумієте, звідки в уряду беруться гроші? Хто робить найбільший внесок у державний бюджет? Яку частку доходів віддають державі більшість працівників? Яка з державних послуг, які ви купуєте за податки, обходиться вам найдорожче?
Просвітницький проект "Ціна держави" за допомогою Київського міжнародного інституту соціології задав жителям України п’ять питань, щоб оцінити рівень їхньої податкової обізнаності.
Якщо вам цікаво, чи багато опитаних впоралися із завданням і чи змогли би ви правильно відповісти на поставлені питання – пройдіть цей тест. Жоден з 2000 учасників опитування не зміг відповісти правильно на п’ять питань. Результати тут.
1. Яка частка державних послуг (школи, лікарні, музеї, бібліотеки, поліція тощо) в Україні є безкоштовними?
2. Хто робить найбільший внесок у бюджет України?
3. Яку частку доходів українські працівники в середньому сплачують на утримання держави у вигляді податків (із заробітної плати, придбаних товарів і послуг)?
4. На що витрачається найбільша частка сплачених громадянами податків?
5. Яку суму податків заплатить покупець, який витратить 1000 гривень у магазині одягу українського виробника? (якщо магазин не має податкових пільг).
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