Який ваш рівень податкової обізнаності? Тест

Наскільки добре ви розумієте, звідки в уряду беруться гроші? Хто робить найбільший внесок у державний бюджет? Яку частку доходів віддають державі більшість працівників? Яка з державних послуг, які ви купуєте за податки, обходиться вам найдорожче?

Просвітницький проект "Ціна держави" за допомогою Київського міжнародного інституту соціології задав жителям України п’ять питань, щоб оцінити рівень їхньої податкової обізнаності.

Якщо вам цікаво, чи багато опитаних впоралися із завданням і чи змогли би ви правильно відповісти на поставлені питання – пройдіть цей тест. Жоден з 2000 учасників опитування не зміг відповісти правильно на п’ять питань. Результати тут.