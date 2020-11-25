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На списание долгов 80% ФЛП потратят 400 миллионов - аналитика

Среда, 25 ноября 2020, 17:29

На списание долгов ФЛП суммой до 3 тысяч гривен, анонсированное президентом как поддержку населению, потратят 400 миллионов гривен.

Об этом сообщает Opendatabot.

24 ноября президент Владимир Зеленский предложил списать долги 4 миллионов населения суммой до 3060 гривен. Это аннулирует задолженности 735 тысяч ФЛП, или 80% всех физлиц-предпринимателей, имеющих долг.

Долг упомянутых 735 тысяч составляет 400 миллионов гривен, однако это лишь 5% общего долга ФЛП, который составляет более 7 миллиардов гривен.

 

В Украине пока насчитывается около 2 миллионов предпринимателей, из которых более 900 тысяч имеют налоговый долг.

Кроме 735 тысяч, долг которых составляет менее 3000 гривен, 110 тысяч ФЛП имеют задолженность от 3 до 10 тысяч, 75 тысяч задолжали от 10 до 100 тысяч, и еще 6,7 тысяч должны заплатить более 100 тысяч гривен налогов.

Основатель Opendatabot Алексей Иванкин решение назвал "хорошей оптимизацией кредитного портфеля: простить долги 80% и потерять только 5% от общей суммы".

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что почти 4 млн украинском, имеющих налоговый долг до 3,06 тыс грн, этот долг аннулируют.

Также он анонсировал другие меры для поддержки граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями. В частности, ФЛПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Экономическая правда

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ФЛП налоги долг

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