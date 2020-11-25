В Tesla размышляют о выпуске компактного автомобиля для европейского рынка

Американский производитель электромобилей Tesla планирует расширяться в Европе, выйдя на сегмент массового рынка с компактным автомобилем.

Об этом заявил во вторник основатель Tesla Маск, передает Reuters.

"Возможно, в Европе имело бы смысл выпустить компактный автомобиль, возможно, хэтчбек или что-то подобное", - сказал Маск на европейской онлайн-конференции по вопросам аккумуляторов, организованной правительством Германии.

"В США автомобили, как правило, большие по соображениям личного вкуса. В Европе они, как правило, меньше", - добавил он.

Маск заявил, что у него возникли проблемы с парковкой своего пятиметрового автомобиля Tesla Model X в столице Германии Берлине.

"Я ездил на Model X по Берлину, и у нас было достаточно сложностей с поиском места для парковки, где бы мы могли поместиться", - отметил основатель Tesla.

Сейчас компания продает 4 модели автомобилей, включая средний седан Model 3 и средний спортивный автомобиль Model Y.

"Все машины Tesla на несколько десятков сантиметров длиннее автомобиля Volkswagen Golf, европейского эталона компактных седанов.

На мировом уровне Tesla также должна продать свой новый пикап "Cybertruck" в течение двух лет", - говорится в сообщении.

Напомним:

Акции производителя электромобилей Tesla продолжают стремительно расти на фоне новостей о будущем присоединении компании к индексу S&P - во вторник рыночная стоимость Tesla впервые пересекла отметку в 500 млрд долларов.

Основатель Tesla Илон Маск обогнал сооснователя Microsoft Билла Гейтса в рейтинге богачей и стал вторым самым богатым человеком в мире.

Экономическая правда