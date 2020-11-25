В сети Multiplex заявили о "произволе полиции" во время закрытия автокинотеатра

В сети кинотеатров Multiplex заявили о "произволе полиции", сотрудники которой "превышали свои полномочия, требуя срочно закрыть автокинотеатр и выгнать зрителей", не предоставив официальных обоснований своих действий.

Об этом говорится в заявлении Multiplex.

"23 ноября 2020 года примерно в 22:00 на территорию кинотеатра Мультиплекс в КВЦ "Парковый" прибыли работники Управления полиции Печерского района ГУ ЧП в Киеве и превышали свои полномочия, требуя срочно закрыть кинотеатр и выгнать зрителей.

Представители полиции не смогли предоставить официальное обоснование своих действий и указать причину закрытия кинотеатра, только ссылаясь на распоряжение своего руководителя и на невнимательно прочитанное постановление Кабинета Министров Украины", - заявили в сети кинотеатров.

В сети добавили, что вертолетная площадка в КВЦ "Парковый" переоборудована под автомобильный кинотеатр сети Multiplex, в котором зрители могут смотреть фильмы не выходя из своего авто.

"Именно сюда в понедельник вечером прибыли представители полиции с целью закрыть заведение. По требованию прекратить нарушение прав ЧАО "Мультиплекс-Холдинг" и сообщить основание и норму законодательства, которая запрещает осуществление деятельности автокинотеатра в будний день, представители полиции сообщили, что таково требование их руководства и предложили добровольно освободить площадку и прекратить показ фильма.

Одновременно предупредили, что в случае невыполнения требования, представитель Управления полиции вызовет на помощь спецподразделение полиции и патрульную службу. Пока юристы компании объясняли неправомерность таких требований, на площадку прибыли три патруля национальной полиции, которым также было сообщено о превышении служебных полномочий, законности действий предприятия и беспочвенности требований представителя Управления полиции. Более того, представители полиции отказывались составлять протокол с указанием норм, какиеименно мы нарушили и угрожали закрыть заведение силой", - подчеркнули в Multiplex.

"Тем не менее, поскольку намерения принуждения были очевидными, работники автокинотеатра выполнили требования полиции", - добавили в компании.

"Наша индустрия сейчас переживает сложные времена. Из-за запрета работы в выходные дни, мы каждую неделю недополучаем около 80% доходов, а соответственно - государство недополучает налоги от нас.

А теперь мы еще и столкнулись с произволом полиции в таких, и без того сверхсложных, условиях работы. Например, в постановлении Кабинета Министров Украины № 641, утверждающем и регулируещим нормы и условия карантина, и в поправках к нему не указаны ограничения по работе кинотеатров с понедельника по пятницу после 22:00. Именно на это постановление и решения своего руководства ссылались представители полиции во время закрытия кинотеатра", - заявил гендиректор Multiplex Роман Романчук.

"Инцидент, произошедший 23.11.2020 возмутительный и, к сожалению, представители полиции нас предупредили, что и в дальнейшем не дадут нам возможности работать после 22:00, что является безусловным нарушением наших прав, и превышением полномочий со стороны полиции.

Мы уже направили официальные запросы от имени ЧАО "Мультиплекс" с требованием прекратить неправомерные действия со стороны полиции. Надеемся на срочное решение такого критического вопроса", - добавил он.

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Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Тем временем возле Кабинета Министров прошла акция рестораторов # МаюПравоПрацювати против введения "карантина выходного дня".

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что жесткий локдаун и закрытия большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.

Экономическая правда