"Дискриминационные действия": Украина ответит Беларуси спецпошлиной на импорт стальных прутков

Межведомственная комиссия по международной торговую организацию Украина установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских производителей стальных прутков и введет спецпошлины 16,08% на импорт стальных продуктов из Беларуси в ответ.

Об этом говорится в сообщении комиссии в газете "Урядовый курьер" по результатам заседания.

"Специальная пошлина применяется до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", - говорится в сообщении в "Правительственном курьере".

По результатам рассмотрения представленных Минэкономики материалов установили, что действующими нормативно-правовыми актами Беларуси предусмотрено применение экспортных запретов и/или ограничений при поставке отходов и лома черных металлов, в том числе и на территорию Украины.

Решение о введении спецпошлины вступает в силу через 7 дней со дня опубликования сообщения о нем в газете "Урядовый курьер".