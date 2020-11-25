"Дискриминационные действия": Украина ответит Беларуси спецпошлиной на импорт стальных прутков
Межведомственная комиссия по международной торговую организацию Украина установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских производителей стальных прутков и введет спецпошлины 16,08% на импорт стальных продуктов из Беларуси в ответ.
Об этом говорится в сообщении комиссии в газете "Урядовый курьер" по результатам заседания.
"Специальная пошлина применяется до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", - говорится в сообщении в "Правительственном курьере".
По результатам рассмотрения представленных Минэкономики материалов установили, что действующими нормативно-правовыми актами Беларуси предусмотрено применение экспортных запретов и/или ограничений при поставке отходов и лома черных металлов, в том числе и на территорию Украины.
Решение о введении спецпошлины вступает в силу через 7 дней со дня опубликования сообщения о нем в газете "Урядовый курьер".
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