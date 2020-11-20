Новости 20 ноября: министра энергетики уволили, Маркарову предлагают послом в США, "Нафтогаз" обвиняют в монополии
Об увольнении Буславец. Кабинет министров уволил временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.
О политике Зеленского. Гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что с марта 2020 года политика Офиса президента пошла в обратном направлении.
О долларе. Благодаря появлению вакцины от COVID-19 и восстановлению мировой экономики доллар может упасть на 20%.
О канадском инвесторе. Канадский инвестор в области зеленой энергетики TIU Canada подал в суд на Никопольский завод ферросплавов за незаконное отключение от сети.
О Маркаровой. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил на рассмотрение президента на должность посла Украины в США кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой.
О монополии "Нафтогаза". Антимонопольный комитет заявил, что "Нафтогаз" имеет признаки монопольного положения на рынке реализации природного газа, в АМКУ рассматривают заявления от поставщиков о наличии в действиях "Нафтогаза" признаков нарушения законодательства.
О "евробляхах". Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами "евроблях".
Эксклюзив ЭП
Ирландия – на крови, Северная Корея – на часах. На чем держится экспорт стран мира?
Что больше всего экспортируют другие страны, какие товары являются для них основным источником внешних поступлений. Инфографика. (укр)
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua