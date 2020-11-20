Новости 20 ноября: министра энергетики уволили, Маркарову предлагают послом в США, "Нафтогаз" обвиняют в монополии

Об увольнении Буславец. Кабинет министров уволил временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.

О политике Зеленского. Гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что с марта 2020 года политика Офиса президента пошла в обратном направлении.

О долларе. Благодаря появлению вакцины от COVID-19 и восстановлению мировой экономики доллар может упасть на 20%.

О канадском инвесторе. Канадский инвестор в области зеленой энергетики TIU Canada подал в суд на Никопольский завод ферросплавов за незаконное отключение от сети.

О Маркаровой. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил на рассмотрение президента на должность посла Украины в США кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой.

О монополии "Нафтогаза". Антимонопольный комитет заявил, что "Нафтогаз" имеет признаки монопольного положения на рынке реализации природного газа, в АМКУ рассматривают заявления от поставщиков о наличии в действиях "Нафтогаза" признаков нарушения законодательства.

О "евробляхах". Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами "евроблях".

Эксклюзив ЭП

Ирландия – на крови, Северная Корея – на часах. На чем держится экспорт стран мира?

Что больше всего экспортируют другие страны, какие товары являются для них основным источником внешних поступлений. Инфографика. (укр)