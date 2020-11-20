Президент ЕБА: С марта политика Офиса Зеленского пошла в обратном направлении

Гендиректор инвесткомпании Dragon Capital, президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала заявил, что с марта 2020 года политика Офиса президента пошла в обратном направлении - бизнес призвал президента и партию "Слуга народа" проводить политику, обещанную ими во время избирательной кампании.

Об этом Фиала сказал во время ежегодного общего собрания ЕБА, передает "НВ".

По словам Фиалы, год назад на аналогичном мероприятии ассоциация поддержала администрацию президента Владимира Зеленского и положительно оценила темпы структурных реформ, которые на тот момент проводились.

"К сожалению, с марта политика администрации пошла в обратном направлении. Произошел откат в борьбе с коррупцией, в вопросах верховенства права, корпоративного управления, сотрудничества с западными партнерами и организациями, вырос бюджетный дефицит и государственный долг, что приведет к увеличению стоимости финансирования для бизнеса, были отстранены реформаторы, которые заслуживают доверия, и усилилось влияние корыстных интересов, олигархов и пророссийских сил, что подтверждается не в последнюю очередь недавними решениями Конституционного суда.

К сожалению, список очень длинный и тревожный. Мы хотели бы призвать президента и его политическую партию вернуться к политике, с помощью которой они были избраны более года назад и которая вывела Украину на правильный путь в течение первых 10 месяцев президентской администрации", - подчеркнул президент ЕБА.

По его словам, есть и хорошие новости. В частности, падение экономики Украины в результате пандемии коронавируса оказалось одним из наименее сильных в регионе. После падения на 11% во втором квартале, в третьем квартале падение ВВП составило 3,5%. Сейчас экономика только на 2,9% ниже уровня, который был до пандемии.

Фиала также добавил, что уровень зарплат и розничных продаж сейчас выше, чем до начала кризиса.

"Он отметил, что благодаря очистке банковского сектора, проведенной в 2014-2015 годах, Украина впервые преодолела кризис без валютного кризиса, население не побежало снимать депозиты и Нацбанку не пришлось ликвидировать банки.

Он также назвал шагом в правильном направлении интенсификацию переговоров с МВФ в последнее время", - говорится в сообщении.

Напомним:

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что Украине нужно достичь полного взаимопонимания в шагах для дальнейшего сотрудничества по текущей программе stand-by.

В то же вреся президент Зеленский во время разговора заявил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by. Среди прочего, была утверждена реформа таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.