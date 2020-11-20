МВД: Система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения "евроблях"

Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что система автоматической автофиксации нарушений правил дорожного движения начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами "евроблях".

Об этом он написал в Facebook.

"Вчера дороги Украины стали чуточку безопаснее. Система автоматической автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения правил Дорожного движения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации.

Это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, которые заехали на своих авто в Украине, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения", - пояснил Геращенко.

По его словам, проект реализовали в содружестве с Государственной пограничной службой Украины.

"Как это работает? Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя, взяв их из Базы данных ГПСУ.

Именно так произошло с гражданином Беларуси, водителем автомобиля Rover, который, двигаясь по трассе М 05 Киев-Одесса, в населенном пункте превысил скорость на 38 км/ч при разрешенных 50 км/ч, а также гражданином Молдовы, водителем автомобиля Mercedes, который превысил скорость на 24 км/ч, двигаясь по Южному мосту на Левый берег в Киеве.Теперь в отношении данных граждан полицией вынесены постановления о нарушении правил Дорожного движения, которые будут отправлены пограничникам", - добавил он.

По словам Геращенко, пограничники при выезде из Украины авто иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф. Если водитель-иностранец отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину.

Если владелец авто на иностранных номерах - гражданин Украины откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский, отвечая на петицию, обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову способствовать работе нардепов и представителей Кабмина в составе рабочей группы по наработке законодательных инициатив относительно доступной растаможке "евроблях".

Кабмин согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.

Ранее сообщалось, что владельцы "евроблях" не могут вывезти авто, ведь его сразу конфискуют, а растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа в 170 тысяч.

В "Слуге народа" предлагают снова сделать растаможку "евроблях" льготным.

В июне состоялась повторная акция под Кабмином с требованиями доступной растаможки.

Экономическая правда