Канадский инвестор судится с заводом группы "Приват"

Канадский инвестор в области зеленой энергетики TIU Canada подал в суд на Никопольский завод ферросплавов за незаконное отключение от сети.

Об этом сообщает TIU Canada.

TIU Canada обратилась в суд из-за отключения ее солнечной электростанции от электросети Никопольским заводом ферросплавов.

Предварительное слушание состоялось в среду, 18 ноября, в Хозсуде г. Киева. Следующее назначено на 16 декабря.

"Несмотря на украинское законодательство, запрещающее отключать производителей от сети без их разрешения, НЗФ нелегально отключил станцию TIU Canada 1 марта 2020. TIU Canada требует скорейшего подключения к электросети и намерен привлечь НЗФ и его акционеров к полной ответственности в соответствии с законодательством Украины и Канады ", - заявляют в компании.

Завод отключил электростанцию от сети и объяснил это ремонтными работами, ведь СЭС подключен к подстанции на территории НЗФ. Это привело к убыткам в более 200 тысяч евро и возможного увольнения 30 работников TIU Canada.

Гендиректор компании Майкл Юркович заявил, что речь идет о "типичный пример попыток давления на иностранного инвестора и хищения активов со стороны олигархов".

Компания TIU Canada работает на рынке Украины с 2016 года. В 2018 была установлена Никопольская СЭС, рассчитанная на 10,5 МВт.

Никопольский завод ферросплавов принадлежит группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского.

Экономическая правда