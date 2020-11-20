Ирландия – на крови, Северная Корея – на часах. На чем держится экспорт стран мира?

Коронакриза завдала серйозного удару по глобальній економіці. За прогнозами СОТ, у 2020 році обсяги світової торгівлі впадуть на 9,2%. Раніше очікувалося падіння на 12,9%.

Падіння торгівлі буде непропорційним для різних категорій товарів, а отже, неоднаково вдарить по економіках різних країн.

Так, запровадження карантину в більшості країн обвалило вартість нафти, яка у квітні торгувалася за від'ємними цінами. Найбільше від цього постраждали економіки країн-експортерів нафти.

Натомість попит на продовольчі товари залишився відносно стійким. Через це, зокрема, торговельний баланс України у 2020 році став профіцитним: за імпортні нафтопродукти ми стали платити менше, але при цьому зберегли експорті надходження від продажу продовольчих товарів.

Зараз світ стоїть на порозі нового карантину. По кому він вдарить?

Якщо припустити повторення обвалу цін на нафтопродукти, то від цього постраждають економіки країн Близького Сходу, Північної Африки та Америки, Середнього Сходу та Росії.

Традиційно найбільшу частину українського експорту становлять продовольчі товари, зокрема соняшникова олія, тому обмеження пересування навряд чи негативно вплине на експортні надходження України.

Від яких товарів залежать інші країни? Виявляється, експортні надходження деяких країн – це далеко не традиційні групи товарів.

ЕП наводить дослідження ресурсу howmuch.net, яке демонструє, від яких товарів залежать економіки різних країн. У дослідженні використані дані провідного французького центру економічних досліджень та аналізу CEPII за 2018 рік.

Нафта є найбільш поширеною статтею експорту у світі, що охоплює Північну Америку, Африку, Близький Схід і Росію Джерело: howmuch.net

Ірландія і кров

Ірландію, як правило, асоціюють з пабами, пивом, вівчарством та ІТ-галуззю. Економіка цієї європейської країни достатньо диверсифікована: країна експортує товари хімічної промисловості, ІТ, фінансові послуги, товари машинобудування.

Однак товар, який ця країна найбільше продає за кордон, – це кров та її похідні продукти.

Ірландія – це домівка для дев'яти з десяти найбільших фармацевтичних компаній світу. Їх у цій країні найбільше приваблюють сприятливі податкові умови (ставка податку на прибуток – лише 12,5%), хороші умови ведення бізнесу та освічене англомовне населення.

Ці ж фактори стали причиною того, чому саме в Ірландії відкривають свої європейські офіси найбільші ІТ-компанії світу.

У 2019 році Ірландія експортувала людської і тваринної крові та продуктів її переробки на 34,41 млрд дол. Це близько 20% від експорту всіх товарів з цієї країни.

Найбільше крові з Ірландії імпортують США, Бельгія, Люксембург та Швейцарія.

Крім Ірландії, кров є найбільш поширеним товаром експорту для острова Святої Єлени з населенням близько 4,5 тис осіб. У 2018 році острів експортував крові на 9,5 млн дол. Усю кров та продукти її переробки придбали Бельгія та Люксембург.

Північна Македонія, яка працює на німецькі авто

Північна Македонія (до перейменування у 2019 році – Колишня югославська республіка Македонія) – ще одна балканська країна, яка може здивувати своїм експортом.

У 2010 році там відкрилася фабрика британської Johnson Matthey Plc, яка виготовляє каталітичні нейтралізатори – апарати, що зменшують токсичність вихлопних газів автомобілів.

Фабрика з того часу розширилася. Це й не дивно, адже попит на її товари зріс: вимоги до екологічності автомобілів у ЄС та решті світу з року в рік лише посилюються.

Наразі частка каталітичних нейтралізаторів в експорті країни становить 19,2%, а це 1,45 млрд дол. Як не дивно, але майже всі ці товари імпортує Німеччина – один з найбільших автовиробників у світі.

Виробництво автомобілів та літаків більш поширене в Європі. Провідна економічна держава континенту Німеччина щорічно експортує авто на 155,7 млрд дол. Франція щорічно відправляє за кордон літаків Airbus на 43,8 млрд дол. Великобританія експортує автомобілів на 43,4 млрд дол Джерело: howmuch.net

Італія і фарма

Італія – одна з найбільших економік Європи. Її експорт достатньо диверсифікований, а найбільше валютних надходжень ця країна отримує від туризму.

Якщо поглянути на товарну структуру експорту, то Італія – одна з небагатьох країн Західної Європи, яка найбільше експортує не автомобілі, а фармацевтичну продукцію.

Попри те, що Італія – батьківщина таких відомих автомобільних брендів, як Fiat, Ferrari, Lamborghini та Maserati, їхній сукупний експорт все одно менший за продаж фармацевтичних препаратів. У 2018 році він становив 20,2 млрд дол., а сама країна стала найбільшим виробником лікарських засобів у Європі.

Італійські фармацевтичні компанії працевлаштовують 66,5 тисяч людей. Найбільша компанія – Menarini, заснована ще у 1886 році, має оборот у 3,7 млрд євро. Вона спеціалізується на розробці та виробництві ліків проти серцево-судинних хвороб, онкозахворювань, болю, запалень та астми.

Переважну більшість своїх доходів Menarini, як і решта великих фармацевтичних компаній Італії, отримує саме від експорту. З 2010 по 2018 рік експорт лікарських засобів з Італії виріс удвічі

Боснія і Герцоговина та її "вугільна" електрика

Загальний експорт товарів з Боснії та Герцоговини у 2018 році складав 7,8 млрд дол. Країна виробляє та експортує товари металургії, машинне обладнання та сировину. Однак найбільшою статтею її експорту є електроенергія. Її продали на загальну суму 445 млн дол.

Річ у тім, що Боснія та Герцоговина виробляє набагато більше електроенергії, ніж може спожити. Більшість електрики виробляються вугільними теплоелектростанціями, які не оновлювалися десятки років. Через це боснійські міста часто входять до переліку міст з найбільш забрудненим повітрям у світі.

35% електроенергії в країни виробляють гідроелектростанції – це близько половини всіх потреб країни в енергії. Більшість електрики Боснія експортує до сусідніх Сербії та Хорватії.

Нафтова промисловість відіграє важливу роль в експорті Північної Америки. За даними Управління енергетики США, США є найбільшим виробником і найбільшим споживачем нафти. Тим часом Мексика переважно експортує автомобілі, в основному для продажу на ринках США (50,7 млрд доларів). 2018 рік. Джерело: https://howmuch.net/articles/top-export-in-every-country

Коста-Рика: вдале розташування і податкові пільги – запорука успіху

Ця латиноамериканська держава, на відміну від своїх сусідів, спеціалізується на експорті медичного обладнання. На північ від Коста-Рики країни експортують переважно текстильну продукцію, а на південь – нафту.

Причиною цього феномену є те, що Коста-Рика має дуже вигідне географічне розташування (знаходиться на межі Північної та Південної Америк, маючи вихід до Атлантичного та Тихого океанів), а також найбільш освічене населення в регіоні – у 1949 році країна розпустила свою армію та інвестувала відповідні державні видатки в освіту.

В країні також діють сприятливі податкові правила для компаній, що інвестують понад 150 тис. дол: вони звільняються від податку на прибуток на 8 років, а наступні 4 роки платять лише половину податку.

Усі ці умови привабили багатьох виробників медичного обладнання. За підсумками 2018 року Коста-Рика експортувала цих товарів на загальну суму 2,69 млрд дол і стала зайняла 11 місце у світі по експорту медичного устаткування.

Майже 61% цього обладнання імпортували США завдяки тому, що між цими країнами існує зона безмитної торгівлі.

Експорт в Південній і Центральній Америці виглядає зовсім інакше. У Нікарагуа, Сальвадорі і Гватемалі є група країн, які експортують футболки по всьому світу. Південніше країни все більше покладаються на природні ресурси та сільськогосподарську продукцію. Венесуела відправила на зовнішні ринки 23,2 мільярда доларів нафти, а Бразилія поставила зернових на 33,2 мільярда доларів. І є також кілька явних експортних товарів з країн Карибського басейну, в тому числі сигари з Куби, яхти з Кайманових островів і мускатний горіх з Гренади. 2018 рік. Джерело: https://howmuch.net/articles/top-export-in-every-country

Сент Кіттс і Невіс – найбільший виробник електроніки у Східнокарибському регіоні

Сент Кіттс і Невіс – невелика острівна держава у Карибському морі з населенням близько 42 тисяч осіб. Як і багато її сусідів, ця країна – популярний туристичний напрямок.

До 2005 року найбільшою статтею експорту товарів Сент Кіттс і Невісу був цукор. Однак коли світові ціни на нього пішли стрімко вниз, уряд вирішив відкрити індустріальний парк.

Наразі найбільшою статтею експорту Сент Кіттс і Невіс є телекомунікаційне обладнання. Ця країна є найбільшим експортером електроніки у Східнокарибському регіоні. Там переважно виробляють автомобільні та кишенькові радіоприймачі, а також їхні компоненти.

За 2018 рік з Сент Кіттс і Невісу експортували телекомунікаційного обладнання на загальну суму 13,3 млн дол, що склало 18,3% від всього товарного експорту цієї країни.

Останнім часом виробництво електроніки на островах знижується, а фабрики, які працевлаштовують переважно жінок, закриваються.

Електронна промисловість як основна стаття експорту найбільш поширена в Азії, де є група країн, що спеціалізуються на високотехнологічних електронних пристроях. Азія експортує багато готової продукції в інший світ, як і Європа, але типи промислових товарів і базові галузі різні. Один тільки Китай щорічно відправляє по всьому світу електрообладнання на суму понад 223 мільярдів доларів. 2018 рік. Джерело: https://howmuch.net/articles/top-export-in-every-country

Північна Корея та її годинники

Одна з найзакритіших країн світу. Знана за свої ядерні амбіції та тоталітарний комуністичний режим, ця країна спеціалізується на експорті… годинників та їхніх складових.

За даними Observatory of Economic Complexity, у 2018 році експорт товарів з Північної Кореї склав 291 млн дол. Майже 11% цієї суми склали годинники та їхні складові. Всю цю продукцію Північна Корея експортувала до Китаю.

Про годинникову промисловість Північної Кореї відомо небагато. Наприкінці 1970-х років в країні збудували фабрику Моранбонг (в перекладі з корейської – "пагорб півоній").

Для фабрики придбали дороге швейцарське обладнання. Однак, в кінці-кінців, воно виявилося не новим, а старим – за цю угоду швейцарські компанії заплатили великий "відкат" корумпованим північнокорейським чиновникам.

"Родзинка" Афганістану

Експорт Афганістану умовно можна поділити на дві частини: офіційний та неофіційний.

Згідно з офіційною статистикою, найбільшою статтею експорту країни є виноград та його похідні продукти, зокрема родзинки. Їх у 2018 році країна експортувала на загальну суму 237 млн дол (увесь експорт склав 1,27 млрд дол).

В країні вирощують близько 100 сортів винограду, однак найбільш поширеними є 3: шиндохані, білий кишмиш та тайфі. Більшість винограду з Афганістану купували Індія та Пакистан.

Неофіційно найпоширенішим товаром експорту з Афганістану є опіум. За приблизними підрахунками ООН, у 2018 році він становив 1,2-2,2 млрд дол – тобто більше, ніж весь офіційний експорт товарів з країни.

Економіка багатьох африканських країн як і раніше сильно залежить від експорту сировини, особливо нафти, золота і міді. Немає жодної країни, що спеціалізується на таких високотехнологічних галузях, як медицина, за винятком острова Св. Олени, крихітної острівної держави. Марокко - єдина країна, яка постачає готову продукцію в якості основного експортного товару - автомобілі. 2018 рік. Джерело: https://howmuch.net/articles/top-export-in-every-country

Марокко і машини

Африканські країни об’єднує їхня висока залежність від експорту сировини та сільськогосподарських продуктів. Однак з цього правила є свій виняток – це Марокко.

Найбільшою статтею експорту з країни є автомобілі. Уряд країни запровадив податкові канікули терміном на 25 років для автомобільних компаній, які переважну більшість виготовленої в Марокко продукції продаватимуть на експорт.

Це, а також сприятливий бізнес-клімат, політична стабільність та відсутність терактів, зробили країну найбільшим в Африці виробником легкових авто.

У 2018 році експорт Марокко становив 33,7 млрд дол, з яких 4,92 млрд дол забезпечували автомобілі. Найбільше імпортують авто з Марокко Франція, Іспанія та Італія.