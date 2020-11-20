Глава МИД выдвинул экс-министра финансов Маркарову на должность нового посла в США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что предложил на рассмотрение президента на должность посла Украины в США кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой.

Об этом он написал в Facebook.

"Нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял.

Кандидатуру нового посла на рассмотрение Президента вносит Министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой. Процедура ее оформления запущена, но традиционно занимает определенное время. Могу дать только один совет - судите о назначении по подписанному указу президента, а не по публикациям в прессе", - отметил вын.

По словам Кулебы, в случае назначения Украины впервые будет иметь в Вашингтоне посла, "которую хорошо знают как в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ".

"О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ - это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории Госпожа Посол Украины в США. Это безусловные плюсы.

Бывшая и успешная министр финансов по определению не может быть плохим дипломатом. Там просто должность не позволяет не быть дипломатом", - добавил глава МИД.

Перед этим издание ZN.UA со ссылкой на источник в Офисе президента сообщило, что Владимира Ельченко, назначенного чрезвычайным и полномочным послом Украины в США президентом Зеленским менее года назад, решили заменить экс-министром финансов Оксаной Маркаровой.

"Идею внес Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету", - заявил собеседник издания.

"В украинском внешнеполитическом ведомстве источник по поводу этого решения выразил скепсис: "В Вашингтон после победы Байдена возвращается "классика", а Маркарова не классический дипломат. МВФ - очень важный фактор, но американское направление гораздо шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора", - пишет ZN.UA.