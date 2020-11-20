Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики
На внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.
Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.
"Правительство приняло решение о признании утратившим силу распоряжения Кабинета министров от 3 июня 2020 №604 ("О временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики на Буславец О.А.)", - говорится в сообщении.
Новым временным исполняющим обязанности министра энергетики будет заместитель Буславец Юрий Николаевич Бойко (тезка бывшего министра энергетики в правительстве Николая Азарова).
Как сообщается на сайте Кабмина, Буславец "остается работать в правительственной команде".
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Напоминаем:
Буславец обвиняли в принятии решений в пользу энергохолдинга ДТЭК, принадлежащего олигарху Ринату Ахметову.
Сама Буславец отвергла обвинения в симпатиях к ДТЭК и заявила, что она - "государственный человек" с государственным мышлением.
Кроме того, за время руководства Буславец в Украине остро стал вопрос "зеленых тарифов" и долга перед "зеленой" генерацией.
Экономическая правда
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