Один из топ-чиновников НБУ предлагал снизить учетную ставку

На заседании Комитета по монетарной политике НБУ 21 октября 9 из 10 членов согласились, что целесообразнее сохранить ставку в октябре на уровне 6% годовых, и только один из членов Комитета высказался за снижение ключевой ставки на 0,25 п.п. до 5,75%.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

При этом, имя члена Комитета, который высказался за снижение ставки, не называется.

"По его мнению, ухудшение эпидемической ситуации и возможное введение более жестких карантинных ограничений негативно скажется на доходах населения и существенно сдержит и без того неравномерное восстановление внутреннего спроса и экономической активности.

Это будет иметь мощный дезинфляционный эффект, который с избытком компенсирует влияние других факторов. Соответственно не стоит ожидать на прогнозном горизонте существенного ускорения инфляции. При таких условиях Национальный банк имеет пространство для снижения ключевой ставки в целях поддержки экономики", - заявили в НБУ.

"Этот участник дискуссии добавил, что не считает рост доходностей по ОВГЗ фактором, которій НБУ должен принимать во внимание при принятии решения по ключевой ставке.

Центральный банк таргетирует короткий конец кривой доходности, тогда как изменения на длинном конце кривой оговариваются влиянием совершенно иных факторов, которіе не обязательно коррелируют с изменениями ключевой ставки. Сейчас короткий конец кривой доходности по ОВГЗ находится близко к учетной ставке, а длинный ее конец реагирует преимущественно на ожидания рынка относительно значительного ОВГЗ до конца этого года и в будущем", - добавили в НБУ.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых. Это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

Bank of America прогнозировал, что Национальный банк Украины на ближайшем заседании монетарного комитета 23 июля может сохранить учетную ставку на текущем уровне 6% годовых.

Верховная Рада на заседании 16 июля назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

Екатерина Рожкова, которая испольняла обязанности главы НБУ до назначения Шевченко, заявила, что "не может быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки".

Министр экономики Игорь Петрашко допускает снижение учетной ставки Нацбанка ниже уровня инфляции.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года.

Аналитики агентства J.P. Morgan в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия пересмотрели прогноз о снижении учетной ставки НБУ в 3 квартале 2020 года до 5% на ее сохранение на уровне 6%.

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