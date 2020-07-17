НБУ может сохранить ставку на уровне 6% годовых – прогноз Bank of America

Bank of America прогнозирует, что Национальный банк Украины на ближайшем заседании монетарного комитета 23 июля может сохранить учетную ставку на текущем уровне 6% годовых.

Об этом говорится в BofA Global Research, передает "Интерфакс-Украина".

"НБУ, вероятно, сохранит ставку и, возможно, завершит свой цикл смягчения", - прогнозируют в Bank of America.

Аналитики банка, комментируя назначение Кирилла Шевченко главой НБУ, положительно отмечают его сотрудничество на должности главы правления "Укргазбанка" с IFC (Международная финансовая корпорация).

В то же время они подчеркивают, что пока нет ясности относительно политических взглядов Шевченко и его будущих действий.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 16 июля назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

Екатерина Рожкова, которая испольняла обязанности главы НБУ до назначения Шевченко, заявила, что "не может быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки".

Министр экономики Игорь Петрашко допускает снижение учетной ставки Нацбанка ниже уровня инфляции.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года.

Аналитики агентства J.P. Morgan в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия пересмотрели прогноз о снижении учетной ставки НБУ в 3 квартале 2020 года до 5% на ее сохранение на уровне 6%.

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